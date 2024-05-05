THY personel alacak

Güncel Personel Alımı İçin Gerekli Şartlar Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Adli sicil kaydı veya arşiv kaydı bulunmamak,

1 Ocak 1995 veya sonrası doğumlu olmak,

Askerlik görevini yerine getirmiş, muaf veya en az 1 yıl tecilli olmak,

Tehlikeli işlerde çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak.

Uçak Boya Teknikeri Pozisyonu İçin Aranan Nitelikler

Boya Teknolojisi, Oto Boya ve Karoseri, Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri gibi alanlarda eğitim almış olmak,

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Boya Üretimi ve Uygulama, Otomotiv Boya bölümlerinden önlisans derecesine sahip olmak,

A1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak.

Uçak Bakım Teknisyeni Pozisyonu İçin Aranan Nitelikler

Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Elektrik-Elektronik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak,

A2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak.

THY Teknik Personel Alımı Başvuru Süreci

THY Teknik, Mayıs ayında gerçekleştirilecek personel alımı için başvuruları kabul edecek. İlgilenen adaylar, THY Teknik’in kariyer web sitesinde yer alan “Özgeçmiş Bırak” seçeneği üzerinden online olarak başvuruda bulunabilirler. Başvurular yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu fırsatı kaçırmayın!