05 May 2024 - 18:53- Ekonomi G:

THY personel alacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Hava Yolları A.O.’nun bir parçası olan THY Teknik, KPSS koşulu olmaksızın yeni tekniker ve teknisyen pozisyonları için başvuru sürecini başlattı.

THY personel alacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Güncel Personel Alımı İçin Gerekli Şartlar Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Adli sicil kaydı veya arşiv kaydı bulunmamak,
1 Ocak 1995 veya sonrası doğumlu olmak,
Askerlik görevini yerine getirmiş, muaf veya en az 1 yıl tecilli olmak,
Tehlikeli işlerde çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak.
Uçak Boya Teknikeri Pozisyonu İçin Aranan Nitelikler

Boya Teknolojisi, Oto Boya ve Karoseri, Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri gibi alanlarda eğitim almış olmak,
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Boya Üretimi ve Uygulama, Otomotiv Boya bölümlerinden önlisans derecesine sahip olmak,
A1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak.
Uçak Bakım Teknisyeni Pozisyonu İçin Aranan Nitelikler

Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Elektrik-Elektronik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak,
A2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak.
THY Teknik Personel Alımı Başvuru Süreci

THY Teknik, Mayıs ayında gerçekleştirilecek personel alımı için başvuruları kabul edecek. İlgilenen adaylar, THY Teknik’in kariyer web sitesinde yer alan “Özgeçmiş Bırak” seçeneği üzerinden online olarak başvuruda bulunabilirler. Başvurular yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu fırsatı kaçırmayın!

# Bir, internet, eğitim, türkiye, Yer, sağlık, Elektrik, Ocak

05 May 2024 - 18:53 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Mini EYT paketine onay verildi! 1995-2005 arası SGK’lılar dahil edildi! Primi eksiği olana erken emeklilik mask
Mini EYT paketine onay verildi! 1995-2005 arası SGK’lılar dahil edildi! Primi eksiği olana erken emeklilik
100.000 TL maaş veriyorlar: Çalışacak adam yok mask
100.000 TL maaş veriyorlar: Çalışacak adam yok
16 milyon emekliye 10.000 TL ödeme yatacak mask
16 milyon emekliye 10.000 TL ödeme yatacak
Emeklilere ek ödeme 18.000 TL’ye yükseldi! 15 milyon emekliyi kapsıyor mask
Emeklilere ek ödeme 18.000 TL’ye yükseldi! 15 milyon emekliyi kapsıyor
Mayıs 2024 Hyundai fiyat listesi açıklandı! Fiyatı düşen modeller: i10, i20, Elantra, Tucson, Bayon, IONIQ ve Kona mask
Mayıs 2024 Hyundai fiyat listesi açıklandı! Fiyatı düşen modeller: i10, i20, Elantra, Tucson, Bayon, IONIQ ve Kona
TÜVTÜRK’te yeni dönem başladı! Muayene işlemleri değişti mask
TÜVTÜRK’te yeni dönem başladı! Muayene işlemleri değişti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber