THY personel alacak

Güncel Personel Alımı İçin Gerekli Şartlar Neler?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Adli sicil kaydı veya arşiv kaydı bulunmamak,
1 Ocak 1995 veya sonrası doğumlu olmak,
Askerlik görevini yerine getirmiş, muaf veya en az 1 yıl tecilli olmak,
Tehlikeli işlerde çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak.
Uçak Boya Teknikeri Pozisyonu İçin Aranan Nitelikler
Boya Teknolojisi, Oto Boya ve Karoseri, Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri gibi alanlarda eğitim almış olmak,
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Boya Üretimi ve Uygulama, Otomotiv Boya bölümlerinden önlisans derecesine sahip olmak,
A1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak.
Uçak Bakım Teknisyeni Pozisyonu İçin Aranan Nitelikler
Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Elektrik-Elektronik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak,
A2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak.
THY Teknik Personel Alımı Başvuru Süreci
THY Teknik, Mayıs ayında gerçekleştirilecek personel alımı için başvuruları kabul edecek. İlgilenen adaylar, THY Teknik’in kariyer web sitesinde yer alan “Özgeçmiş Bırak” seçeneği üzerinden online olarak başvuruda bulunabilirler. Başvurular yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu fırsatı kaçırmayın!
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.