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Aziz Corc Kilisesi'nde Hıdırellez kutlaması

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HATAY’ın İskenderun ilçesinde geçen yıl depremde hasarlı olduğu gerekçesiyle kutlamalara kapatılan Aziz Corc Kilisesi'nde bu yıl Hristiyanlar ve Müslümanlar bir arada dilek ve temennilerle Hıdırellez??...

Aziz Corc Kilisesi'nde Hıdırellez kutlaması mask
Aziz Corc Kilisesi'nde Hıdırellez kutlaması
Aziz Corc Kilisesi'nde Hıdırellez kutlaması
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HATAY’ın İskenderun ilçesinde geçen yıl depremde hasarlı olduğu gerekçesiyle kutlamalara kapatılan Aziz Corc Kilisesi'nde bu yıl Hristiyanlar ve Müslümanlar bir arada dilek ve temennilerle Hıdırellez’i kutladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde orta hasar aldığı için geçen yıl kutlamalara kapatılan, bahçe duvarı yıkılan ve kolonlarında çatlaklar bulunan Aziz Corc Kilisesi’nde bu yıl güvenlik amacıyla sadece bahçede kutlamalara izin verildi. İlçede yaşayan çok sayıda Hristiyan ve Müslümanlar, Hıdırellez için kiliseye geldi. Kapıları kilitli olan kilisenin bahçesinde dilek mumları yakan vatandaşlar, dualar etti. Her yaştan vatandaş dileklerini yazdıkları kağıtları ve zeytin dallarını kilise kapısına sürüp, dilek kutularına attı.

Dilek tutmak için kiliseye gelen bugünün hayırlı bir gün olduğunu belirterek, dileklerinin kabul olması, dünyanın ise sağlık, barış ve felaketlerden uzak olması için temennide bulundu.

05 May 2024 - 18:06 DHA Hatay- Gündem

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