Aziz Corc Kilisesi'nde Hıdırellez kutlaması

HATAY’ın İskenderun ilçesinde geçen yıl depremde hasarlı olduğu gerekçesiyle kutlamalara kapatılan Aziz Corc Kilisesi'nde bu yıl Hristiyanlar ve Müslümanlar bir arada dilek ve temennilerle Hıdırellez’i kutladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde orta hasar aldığı için geçen yıl kutlamalara kapatılan, bahçe duvarı yıkılan ve kolonlarında çatlaklar bulunan Aziz Corc Kilisesi’nde bu yıl güvenlik amacıyla sadece bahçede kutlamalara izin verildi. İlçede yaşayan çok sayıda Hristiyan ve Müslümanlar, Hıdırellez için kiliseye geldi. Kapıları kilitli olan kilisenin bahçesinde dilek mumları yakan vatandaşlar, dualar etti. Her yaştan vatandaş dileklerini yazdıkları kağıtları ve zeytin dallarını kilise kapısına sürüp, dilek kutularına attı.
Dilek tutmak için kiliseye gelen bugünün hayırlı bir gün olduğunu belirterek, dileklerinin kabul olması, dünyanın ise sağlık, barış ve felaketlerden uzak olması için temennide bulundu.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.