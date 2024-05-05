Survivor'da ortalık karıştı: Aleyna, Yunus Emre'nin evli olduğunu yeni anlamış

Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlık son buldu, dostluk yerini gerilime bıraktı. Konseyde yüzleşen ikili bununla da kalmadı. Survivor fragmanda Aleyna'nın sözleri daha önce eşini "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyaran Beria Özden'i kızdırdı.
Survivor fragmanda Aleyna Yunus Emre için "Kendisi de düellolarda eşinin beni havaalanında beklediğini sürekli söylüyordu bu gidişle kendisini eşi havaalanında bekleyecek. Ben buradan gitmeden Yunus Emre gidecek" dedi.
ALEYNA'YA GÖZDAĞI
Beria Özden bu sözlerden sonra paylaşım yaparak "Fragmanı gördüm yine gülüyorum 2 ay geçti primoğlu yeni mi dank etti evli olduğu yeni mi anladın? Sen seversin ortalık karıştırmayı 'tek beklediğim eşimdir.' Herkes kendi yaptıklarına baksın önce. Konserde saçma hareketlerin yüzünden sana ne yaptığımı hatırlıyorsundur biraz daha beni ve ailemi ağzına alırsan hatırlatacağım ben sana" diyerek Aleyna'ya gözdağı verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.