Ev kredisi faizleri uçtu! 2 milyon TL konut kredisi ne kadar?

En düşük faiz oranı yüzde 3,05 olarak belirlendi. Ancak, 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi kullanmak isteyenler için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor.

İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 84,412 TL

Toplam Ödeme: 10,152,000 TL

ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 76,683 TL

Toplam Ödeme: 9,222,000 TL

VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 86,358 TL

Toplam Ödeme: 10,380,000 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 117,922 TL

Toplam Ödeme: 14,170,000 TL

AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62,704 TL

Toplam Ödeme: 7,549,000 TL

ING (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 69,064 TL

Toplam Ödeme: 8,307,000 TL

GARANTİ BBVA (Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage)

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 65,000 TL (Taksit bilgisi eksik)

Toplam Ödeme: 7,884,000 TL

YAPI KREDİ (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %3,55

Aylık Taksit: 72,096 TL

Toplam Ödeme: 8,670,000 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %4,35

Aylık Taksit: 87,528 TL

Toplam Ödeme: 10,521,000 TL

DENİZBANK (Mortgage Kredisi)

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 90,264 TL

Toplam Ödeme: 10,848,000 TL

ANADOLUBANK (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 98,512 TL

Toplam Ödeme: 11,835,000 TL

ZİRAAT KATILIM (KONUT FİNANSMANI)

Kâr Payı Oranı: %5,50

Aylık Taksit: 110,178 TL

Toplam Ödeme: 13,236,000 TL

VAKIF KATILIM (Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: %3,90

Aylık Taksit: 78,799 TL

Toplam Ödeme: 9,472,000 TL

KUVEYTÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 68,121 TL

Toplam Ödeme: 8,194,000 TL

Belirtilen faiz oranları ve ödeme tutarları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Ev alımı yapmadan önce bankalarla görüşmek ve en güncel faiz oranlarını öğrenmek önemlidir.