Ev kredisi faizleri uçtu! 2 milyon TL konut kredisi ne kadar?

En düşük faiz oranı yüzde 3,05 olarak belirlendi. Ancak, 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi kullanmak isteyenler için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor.
İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:
HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 84,412 TL
Toplam Ödeme: 10,152,000 TL
ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 76,683 TL
Toplam Ödeme: 9,222,000 TL
VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 86,358 TL
Toplam Ödeme: 10,380,000 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 117,922 TL
Toplam Ödeme: 14,170,000 TL
AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62,704 TL
Toplam Ödeme: 7,549,000 TL
ING (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 69,064 TL
Toplam Ödeme: 8,307,000 TL
GARANTİ BBVA (Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage)
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 65,000 TL (Taksit bilgisi eksik)
Toplam Ödeme: 7,884,000 TL
YAPI KREDİ (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 72,096 TL
Toplam Ödeme: 8,670,000 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %4,35
Aylık Taksit: 87,528 TL
Toplam Ödeme: 10,521,000 TL
DENİZBANK (Mortgage Kredisi)
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 90,264 TL
Toplam Ödeme: 10,848,000 TL
ANADOLUBANK (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 98,512 TL
Toplam Ödeme: 11,835,000 TL
ZİRAAT KATILIM (KONUT FİNANSMANI)
Kâr Payı Oranı: %5,50
Aylık Taksit: 110,178 TL
Toplam Ödeme: 13,236,000 TL
VAKIF KATILIM (Konut Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: %3,90
Aylık Taksit: 78,799 TL
Toplam Ödeme: 9,472,000 TL
KUVEYTÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 68,121 TL
Toplam Ödeme: 8,194,000 TL
Belirtilen faiz oranları ve ödeme tutarları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Ev alımı yapmadan önce bankalarla görüşmek ve en güncel faiz oranlarını öğrenmek önemlidir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.