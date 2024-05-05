05 May 2024 - 17:21- Ekonomi G:

Ev kredisi faizleri uçtu! 2 milyon TL konut kredisi ne kadar?

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Konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir dönemde, Mayıs 2024’te konut kredisi faiz oranları güncellendi.

Ev kredisi faizleri uçtu! 2 milyon TL konut kredisi ne kadar? mask
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En düşük faiz oranı yüzde 3,05 olarak belirlendi. Ancak, 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi kullanmak isteyenler için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor.

İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 84,412 TL
Toplam Ödeme: 10,152,000 TL
ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 76,683 TL
Toplam Ödeme: 9,222,000 TL
VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 86,358 TL
Toplam Ödeme: 10,380,000 TL
ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 117,922 TL
Toplam Ödeme: 14,170,000 TL
AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62,704 TL
Toplam Ödeme: 7,549,000 TL
ING (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 69,064 TL
Toplam Ödeme: 8,307,000 TL
GARANTİ BBVA (Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage)

Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 65,000 TL (Taksit bilgisi eksik)
Toplam Ödeme: 7,884,000 TL
YAPI KREDİ (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 72,096 TL
Toplam Ödeme: 8,670,000 TL
ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %4,35
Aylık Taksit: 87,528 TL
Toplam Ödeme: 10,521,000 TL
DENİZBANK (Mortgage Kredisi)

Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 90,264 TL
Toplam Ödeme: 10,848,000 TL
ANADOLUBANK (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 98,512 TL
Toplam Ödeme: 11,835,000 TL
ZİRAAT KATILIM (KONUT FİNANSMANI)

Kâr Payı Oranı: %5,50
Aylık Taksit: 110,178 TL
Toplam Ödeme: 13,236,000 TL
VAKIF KATILIM (Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: %3,90
Aylık Taksit: 78,799 TL
Toplam Ödeme: 9,472,000 TL
KUVEYTÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 68,121 TL
Toplam Ödeme: 8,194,000 TL
Belirtilen faiz oranları ve ödeme tutarları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Ev alımı yapmadan önce bankalarla görüşmek ve en güncel faiz oranlarını öğrenmek önemlidir.

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05 May 2024 - 17:21 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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