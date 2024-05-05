05 May 2024 - 16:31- Ekonomi G:

TC kimlik numarasının sonu 0-2-4-6-8 olanların hesabına 66.000 TL ödeme yatıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Akbank, müşterilerine özel bir kampanya ile ses getiriyor! TC Kimlik numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olan vatandaşlar için sunulan bu özel fırsat kapsamında, 66000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. İşte, bu avantajlı kampanyadan nasıl yararlanabileceğiniz ve detaylar…

TC kimlik numarasının sonu 0-2-4-6-8 olanların hesabına 66.000 TL ödeme yatıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Başvuru Süreci:

Akbank’ın bu fırsatından yararlanmak için başvuru süreci oldukça basit. İlk olarak, Akbank’ın resmi internet sitesi veya şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz hızla değerlendirilir ve size en uygun ödeme planı belirlenir. Ayrıca, Akbank’ın mobil uygulamasını kullanarak da başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında, 66000 TL’lik kredi hesabınıza hemen geçirilir.

Kredi Şartları:

Bu özel kampanyadan yararlanabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İlk olarak, başvuran kişinin TC Kimlik numarasının son rakamının 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekmektedir. Ayrıca, kredi başvurusu yapan kişilerin Akbank müşterisi olmaları ve düzenli bir gelire sahip olmaları beklenmektedir. Diğer bir önemli şart ise kredi geri ödemelerinin belirlenen vade süresince düzenli olarak yapılabilmesidir.

Kredi Geri Ödeme Şartları:

Akbank’ın sunmuş olduğu 66000 TL’lik kredi için geri ödeme koşulları son derece esnektir. Müşteriler, kendilerine en uygun ödeme planını seçebilirler. Aylık taksit tutarları ve vade süresi başvuru sahibinin tercihlerine göre belirlenir. Bu sayede, ödeme gücünüze en uygun seçeneği seçerek, kredi geri ödemelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

# Bir, internet, Son, İzmir, 100.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ ANINDA, TC KİMLİK NUMARASININ SONU 0-2-4 OLANLAR BUGÜN, 100.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ, ANKARADÜŞÜK FAİZLİ, DÜŞÜK FAİZLİ 100.000 TL KREDİ, DÜŞÜK FAİZLİ 120.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ, DÜŞÜK FAİZLİ 10.000 TL KREDİSİ, DÜŞÜK FAİZLİ 22.000 TL KREDİ, TC KİMLİK NUMARASININ SONU, 14.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ, son dakika, DÜŞÜK FAİZLİ 30 BİN TL KREDİ, 100.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ GARANTİ, 130 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ, 125 İN TL İHTİYAÇ KREDİSİ, 120.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ, 50.000 TL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ, 100.000 İHTİYAÇ KREDİSİ NEREDEN ÇEKİLİR, 120 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ, DÜŞÜK FAİZLİ 1 MİLYON TL KREDİ, manşet, TC KİMLİK NUMARASININ SONU 0-2-4, 120000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ, DÜŞÜK FAİZLİ 100 BİN TL KREDİ, İstanbul, DÜŞÜK FAİZLİ 250.000 TL KREDİ

05 May 2024 - 16:31 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

16 milyon emekliye 10.000 TL ödeme yatacak mask
16 milyon emekliye 10.000 TL ödeme yatacak
Emeklilere ek ödeme 18.000 TL’ye yükseldi! 15 milyon emekliyi kapsıyor mask
Emeklilere ek ödeme 18.000 TL’ye yükseldi! 15 milyon emekliyi kapsıyor
Mayıs 2024 Hyundai fiyat listesi açıklandı! Fiyatı düşen modeller: i10, i20, Elantra, Tucson, Bayon, IONIQ ve Kona mask
Mayıs 2024 Hyundai fiyat listesi açıklandı! Fiyatı düşen modeller: i10, i20, Elantra, Tucson, Bayon, IONIQ ve Kona
TÜVTÜRK’te yeni dönem başladı! Muayene işlemleri değişti mask
TÜVTÜRK’te yeni dönem başladı! Muayene işlemleri değişti
350 bin TL faizsiz kredi! Başvurular başladı mask
350 bin TL faizsiz kredi! Başvurular başladı
MİLLİ EMLAK’TAN 835 TL TASİTLE ARSA SATIŞI! Tam 29 ilde yapılacak! mask
MİLLİ EMLAK’TAN 835 TL TASİTLE ARSA SATIŞI! Tam 29 ilde yapılacak!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber