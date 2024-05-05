05 May 2024 - 16:26- Ekonomi G:

840 Bin TL’ye sıfır Volkswagen Caddy satışta

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Otomobil piyasasındaki zorlu süreçte Volkswagen, hafif ticari araç almak isteyenlere müjdeli haberlerle geliyor. Özellikle Türkiye pazarında büyük ilgi gören Caddy modelini cazip fiyatlarla sunan Volkswagen, araç tutkunlarını sevindirecek bir fırsat sunuyor: Caddy modelini 840 bin TL’ye satışa çıkardı.

840 Bin TL’ye sıfır Volkswagen Caddy satışta mask
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Kimler Bu Fırsattan Yararlanabilir?

Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar ve otomobil fiyatlarındaki artışlar nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler için birçok yol kapanmış gibi görünüyordu. Ancak Volkswagen’in sunduğu bu fırsatla umutlar yeniden yeşeriyor. Engelli vatandaşlar, SGK’dan aldıkları engelli belgesiyle %90 ve üzeri engeli olduğunu kanıtladıklarında sıfır Volkswagen Caddy modellerinde ÖTV indiriminden yararlanabiliyorlar. Bu sayede, ÖTV indirimiyle birlikte Volkswagen Caddy’nin fiyatı 840 bin TL’ye kadar düşebiliyor.

ÖTV İndirimiyle Volkswagen Caddy Fiyatları:

Volkswagen Caddy 2.0 TDI 122 PS STYLE DSG: 1.126.674 TL
Volkswagen Caddy 2.0 TDI 122 PS LIFE DSG: 988.993 TL
Volkswagen Caddy 2.0 TDI 122 PS IMPRESSION DSG: 902.761 TL
Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG: 840.718 TL
Volkswagen Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG: 855.942 TL
Bu fiyatlar ÖTV indirimi sonrası vergisiz net satış fiyatlarını temsil ediyor. Volkswagen’in sunduğu bu avantajlarla, hafif ticari araç almak isteyenler için uygun fiyatlarla otomobil sahibi olmak artık daha kolay hale geliyor.

# Otomobil, Son, araç

05 May 2024 - 16:26 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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