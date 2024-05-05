840 Bin TL’ye sıfır Volkswagen Caddy satışta

Kimler Bu Fırsattan Yararlanabilir?

Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar ve otomobil fiyatlarındaki artışlar nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler için birçok yol kapanmış gibi görünüyordu. Ancak Volkswagen’in sunduğu bu fırsatla umutlar yeniden yeşeriyor. Engelli vatandaşlar, SGK’dan aldıkları engelli belgesiyle %90 ve üzeri engeli olduğunu kanıtladıklarında sıfır Volkswagen Caddy modellerinde ÖTV indiriminden yararlanabiliyorlar. Bu sayede, ÖTV indirimiyle birlikte Volkswagen Caddy’nin fiyatı 840 bin TL’ye kadar düşebiliyor.

ÖTV İndirimiyle Volkswagen Caddy Fiyatları:

Volkswagen Caddy 2.0 TDI 122 PS STYLE DSG: 1.126.674 TL

Volkswagen Caddy 2.0 TDI 122 PS LIFE DSG: 988.993 TL

Volkswagen Caddy 2.0 TDI 122 PS IMPRESSION DSG: 902.761 TL

Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG: 840.718 TL

Volkswagen Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG: 855.942 TL

Bu fiyatlar ÖTV indirimi sonrası vergisiz net satış fiyatlarını temsil ediyor. Volkswagen’in sunduğu bu avantajlarla, hafif ticari araç almak isteyenler için uygun fiyatlarla otomobil sahibi olmak artık daha kolay hale geliyor.