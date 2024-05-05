Huysuz Virjin'i kimin canlandıracağı belli oldu

17 Temmuz 2020'de hayatını kaybeden Huysuz Virjin sahne adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı film oluyor. Filmin başrolünü kimin oynayacağı ise merak konusuydu. Pek çok ismin geçtiği başrol için son karar verilen ismin ise Salih Bademci olduğu aktarıldı.

Senaryosu tamamlanmak üzere olan proje için Bademci, hazırlıklara başladı. Filmin kadrosunun yakında tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi