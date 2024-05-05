Huysuz Virjin'i kimin canlandıracağı belli oldu

17 Temmuz 2020'de hayatını kaybeden Huysuz Virjin sahne adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı film oluyor. Filmin başrolünü kimin oynayacağı ise merak konusuydu. Pek çok ismin geçtiği başrol için son karar verilen ismin ise Salih Bademci olduğu aktarıldı.
Senaryosu tamamlanmak üzere olan proje için Bademci, hazırlıklara başladı. Filmin kadrosunun yakında tamamlanması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.