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Huysuz Virjin'i kimin canlandıracağı belli oldu

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'Huysuz Virjin' tiplemesiyle tanınan usta isim Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı film oluyor. Başrolün kimin olacağı ise açıklandı.

Huysuz Virjin'i kimin canlandıracağı belli oldu mask
Huysuz Virjin'i kimin canlandıracağı belli oldu
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17 Temmuz 2020'de hayatını kaybeden  Huysuz Virjin sahne adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı film oluyor. Filmin başrolünü kimin oynayacağı ise merak konusuydu. Pek çok ismin geçtiği başrol için son karar verilen ismin ise Salih Bademci olduğu aktarıldı. 
Senaryosu tamamlanmak üzere olan proje için Bademci, hazırlıklara başladı. Filmin kadrosunun yakında tamamlanması bekleniyor.

Huysuz Virjin'i kimin canlandıracağı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, başladı

05 May 2024 - 15:53 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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