Antalya ve Alanya'daki ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Temmuz'da sona erecek

Antalya ve Alanya'da beklenen gelişme yaşandı. Kiralarda uygulanan yüzde 25'lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz'da sona erecek. 2022 yılından bu yana 1’er yıl uzatılarak yürürlüğe konan tavan zam uygulaması, kira artışlarını önemli ölçüde önlemişti.

2 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kira zamları yüzde 25’lik sınırlama olmaksızın 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenecek. Mayıs ayında uygulanacak kira zam oranı ise nisan ayı enflasyon rakamlarına göre yüzde 59.64 olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi