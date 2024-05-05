Antalya ve Alanya'daki ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Temmuz'da sona erecek

Antalya ve Alanya'da beklenen gelişme yaşandı. Kiralarda uygulanan yüzde 25'lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz'da sona erecek. 2022 yılından bu yana 1’er yıl uzatılarak yürürlüğe konan tavan zam uygulaması, kira artışlarını önemli ölçüde önlemişti.
2 TEMMUZ'DA SONA ERECEK
Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kira zamları yüzde 25’lik sınırlama olmaksızın 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenecek. Mayıs ayında uygulanacak kira zam oranı ise nisan ayı enflasyon rakamlarına göre yüzde 59.64 olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.