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Survivor Sabriye'den haber var: Öyle pozlar verdi ki...

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Survivor yarışmasıyla daha da tanınır hale gelen milli sporcu Sabriye Şengül'ün son hali merak edildi. Survivor'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sabriye Şengül'ün son paylaşımlarına beğeni yağdı.

Survivor Sabriye'den haber var: Öyle pozlar verdi ki... mask
Survivor Sabriye'den haber var: Öyle pozlar verdi ki...
Survivor Sabriye'den haber var: Öyle pozlar verdi ki...
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Survivor'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sabriye Şengül bir süredir gözlerden uzakta. Kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, Trabzon'da yaşıyor.

Survivor Sabriye'den haber var: Öyle pozlar verdi ki...


2017 ve 2019 yıllarında Survivor’a katılan Sabriye Şengül, değişimiyle de dikkat çekiyor. Survivor All Star’ı takip etmediğini söyleyen Şengül maçlara da geri döndü.

Pozlarıyla ve değişimiyle adından söz ettiren eski yarışmacı 17 Mayıs'ta dövüşünün olduğunu duyurduğu pozlarıyla beğeni topladı.

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'e "Helal olsun", "Başarılar", "Ne güzelsin", "Bu halin çok iyi" yorumları geldi.


Yarışmada Adem Kılıçcı ile yakın bir dostluğu olan Sabriye geçtiğimiz günlerde ''Adem'i çok seviyorum. Çok özlüyorum. Dostum gibi görüyordum'' sözleriyle sitemini dile getirmişti. Adem Kılıçcı ile görüşmediğini söyleyen Şengül, bu itirafı ile herkesi şaşırtmıştı.

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05 May 2024 - 15:39 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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