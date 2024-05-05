Survivor Sabriye'den haber var: Öyle pozlar verdi ki...

Survivor'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sabriye Şengül bir süredir gözlerden uzakta. Kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, Trabzon'da yaşıyor.
2017 ve 2019 yıllarında Survivor’a katılan Sabriye Şengül, değişimiyle de dikkat çekiyor. Survivor All Star’ı takip etmediğini söyleyen Şengül maçlara da geri döndü.
Pozlarıyla ve değişimiyle adından söz ettiren eski yarışmacı 17 Mayıs'ta dövüşünün olduğunu duyurduğu pozlarıyla beğeni topladı.
Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'e "Helal olsun", "Başarılar", "Ne güzelsin", "Bu halin çok iyi" yorumları geldi.
Yarışmada Adem Kılıçcı ile yakın bir dostluğu olan Sabriye geçtiğimiz günlerde ''Adem'i çok seviyorum. Çok özlüyorum. Dostum gibi görüyordum'' sözleriyle sitemini dile getirmişti. Adem Kılıçcı ile görüşmediğini söyleyen Şengül, bu itirafı ile herkesi şaşırtmıştı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.