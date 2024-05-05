Edirne'de 1500 dekar ekili alan doludan zarar gördü

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde geçen cuma günü etkili olan dolu yağışından yaklaşık 1500 dekar buğday, arpa, ayçiçeği ve pancar ekili tarım arazinin zarar gördüğü bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan’da dolu yağışından etkilenen Yeniceçiftlik ve Boztepe köyleri ile merkez mahallelerindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Atilla Bayazıt, yağışın kentteki etkilerini anlatarak, "Geçen cuma akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonucu yaklaşık 1500 dekar buğday, arpa, ayçiçeği ve pancar ekili tarım alanları hasar gördü. Zarar gören Keşan’a bağlı Yeniceçiftlik ve Boztepe köyleri ile merkez mahallelerinde Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, muhtarlarımız ve teknik personellerimiz ile incelemelerde bulunup, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Afetin öğrenildiği ilk andan itibaren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personellerince zarar ziyan tespit çalışmalarına başlanmış olup, en kısa sürede çalışmalar tamamlanacaktır. Dolu yağışından ürünleri zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.