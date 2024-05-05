- Ekonomi

Alanya'ya ilgi giderek büyüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da 2024 turizm sezonu beklenilenin üstünde başladı. En çok Almanlar gelirken bunları Ruslar takip etti.

Alanya'ya ilgi giderek büyüyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yılın ilk dört ayında geçen yıla göre artış kaydedilen Alanya’da şu ana kadar en çok ilgiyi Almanlar gösterdi.  Rusya dışındaki tüm pazarlardan ilginin yoğun olduğu bilgisi de aktarıldı. 

ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI

Alanya yılın ilk 4 ayında 2 milyon 66 bin turist ağırlayarak yeni bir ziyaretçi rekoru kırdı.  Nisan ayında Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4.86 artışla 1 milyon 61 bin 26 olarak kaydedildi. 259 bin ziyaretçi sayısıyla Almanya, Nisan ayında birinci sırada yer alırken onu 194 bin ile Rusya ve 141 bin ile İngiltere takip etti.

YOĞUN BİR SEZON BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ana pazar ülkelerden gelen turist sayısında, Almanya yüzde 21, İngiltere yüzde 32, Polonya yüzde 30, İran yüzde 52, Belçika yüzde 42, Ukrayna yüzde 51 ve Fransa yüzde 52 oranında artış kaydetti. Alanya'nın tüm pazarlardan yoğun talep olduğunu söyleyen uzmanlar yazın da yeni ziyaretçi rekorlarının kırılmasını bekliyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

# etti, Bir, Alanya, Antalya, Gelen, Yer, pazar, yüzde

05 May 2024 - 15:14 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

350 bin TL faizsiz kredi! Başvurular başladı mask
350 bin TL faizsiz kredi! Başvurular başladı
MİLLİ EMLAK’TAN 835 TL TASİTLE ARSA SATIŞI! Tam 29 ilde yapılacak! mask
MİLLİ EMLAK’TAN 835 TL TASİTLE ARSA SATIŞI! Tam 29 ilde yapılacak!
TBMM’den memur ve memur emeklilerine kira desteği müjdesi! İşte detaylar mask
TBMM’den memur ve memur emeklilerine kira desteği müjdesi! İşte detaylar
Otomobil sürücülerine kötü haber: 15 yıldır ücretsizdi, artık para alınacak mask
Otomobil sürücülerine kötü haber: 15 yıldır ücretsizdi, artık para alınacak
Ekmeğe zam geliyor! İşte yeni fiyat... mask
Ekmeğe zam geliyor! İşte yeni fiyat...
Araç sahiplerine sonunda iyi haber! Benzin ve motorine dev indirim mask
Araç sahiplerine sonunda iyi haber! Benzin ve motorine dev indirim
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber