Alanya'ya ilgi giderek büyüyor

Yılın ilk dört ayında geçen yıla göre artış kaydedilen Alanya’da şu ana kadar en çok ilgiyi Almanlar gösterdi. Rusya dışındaki tüm pazarlardan ilginin yoğun olduğu bilgisi de aktarıldı.

ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI

Alanya yılın ilk 4 ayında 2 milyon 66 bin turist ağırlayarak yeni bir ziyaretçi rekoru kırdı. Nisan ayında Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4.86 artışla 1 milyon 61 bin 26 olarak kaydedildi. 259 bin ziyaretçi sayısıyla Almanya, Nisan ayında birinci sırada yer alırken onu 194 bin ile Rusya ve 141 bin ile İngiltere takip etti.

YOĞUN BİR SEZON BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ana pazar ülkelerden gelen turist sayısında, Almanya yüzde 21, İngiltere yüzde 32, Polonya yüzde 30, İran yüzde 52, Belçika yüzde 42, Ukrayna yüzde 51 ve Fransa yüzde 52 oranında artış kaydetti. Alanya'nın tüm pazarlardan yoğun talep olduğunu söyleyen uzmanlar yazın da yeni ziyaretçi rekorlarının kırılmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi