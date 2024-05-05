3 yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü

İddiaya göre, anne ve babası mutfaktayken, apartmanın 3’üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan A.B., demir korkuluklara tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, 3’üncü kattan toprak zemine düştü.

AYAĞINDA KIRIK BULUNUYOR

Olayı görenler, yaralı çocuğun yardımına koşarken durumu aileye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı A.B., ambulansla kaldırıldığı hastaneye tedaviye alındı. Ayağında kırıklar olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA