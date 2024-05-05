3 yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü

İddiaya göre, anne ve babası mutfaktayken, apartmanın 3’üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan A.B., demir korkuluklara tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, 3’üncü kattan toprak zemine düştü.
AYAĞINDA KIRIK BULUNUYOR
Olayı görenler, yaralı çocuğun yardımına koşarken durumu aileye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı A.B., ambulansla kaldırıldığı hastaneye tedaviye alındı. Ayağında kırıklar olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.