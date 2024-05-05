- Asayiş

3 yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, oturdukları apartmanın 3’üncü katındaki balkondan toprak zemine düşen A.B. (3), yaralandı.

3 yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü mask
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İddiaya göre, anne ve babası mutfaktayken, apartmanın 3’üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan A.B., demir korkuluklara tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, 3’üncü kattan toprak zemine düştü.

AYAĞINDA KIRIK BULUNUYOR

Olayı görenler, yaralı çocuğun yardımına koşarken durumu aileye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı A.B., ambulansla kaldırıldığı hastaneye tedaviye alındı. Ayağında kırıklar olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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05 May 2024 - 15:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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