16 yaşındaki genç kızın partisi kanlı bitti

Birleşik Krallık'ım Somerset bölgesinde ismi açıklanmayan 16 yaşındaki bir kızın evinde düzenlediği doğum günü partisi kanlı bitti. Partide her biri 16 yaşında olan 4 çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmada Mikey Roynon isimli bir çocuk, 16 yaşındaki Shane Cunningham tarafından boynundan bıçaklanarak öldürüldü.

3 arkadaşın yargılandığı davada karar verildi. Roynon en az 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki çocuk ise 9 yıl gençlik cezasına mahkum edildi.





Kaynak: Haber Merkezi