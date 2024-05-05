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16 yaşındaki genç kızın partisi kanlı bitti

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Birleşik Krallık'ın gündemine ilginç bir cinayet düştü. Somerset bölgesinde 16 yaşındaki Mikey Roynon isimli bir çocuk düzenlenen bir doğum günü partisinde tartışma yaşadığı üç kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

16 yaşındaki genç kızın partisi kanlı bitti mask
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Birleşik Krallık'ım Somerset bölgesinde ismi açıklanmayan 16 yaşındaki bir kızın evinde düzenlediği doğum günü partisi kanlı bitti. Partide her biri 16 yaşında olan 4 çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmada Mikey Roynon isimli bir çocuk, 16 yaşındaki Shane Cunningham tarafından boynundan bıçaklanarak öldürüldü.

3 arkadaşın yargılandığı davada karar verildi. Roynon en az 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki çocuk ise 9 yıl gençlik cezasına mahkum edildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, günü, çocuk

05 May 2024 - 15:00 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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