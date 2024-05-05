Survivor'un unutulmaz yarışmacısının son hali herkesi şaşırttı

2017 ve 2019 yıllarında Survivor’a katılan Sabriye Şengül yıllar içinde değişimiyle adından söz ettirdi. Bu sezon yayınlanan Survivor All Star’ı takip etmediğini söyleyen Şengül maçlara da geri döndüğünü duyurdu

Trabzon'da yaşayan Şengül'ün 17 Mayıs'ta dövüşünün olduğunu duyurduğu postu beğeni topladı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'e "Helal olsun", "Başarılar", "Ne güzelsin", "Bu halin çok iyi" yorumları geldi.

Kaynak: Haber Merkezi