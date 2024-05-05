Survivor'un unutulmaz yarışmacısının son hali herkesi şaşırttı

2017 ve 2019 yıllarında Survivor’a katılan Sabriye Şengül yıllar içinde değişimiyle adından söz ettirdi. Bu sezon yayınlanan Survivor All Star’ı takip etmediğini söyleyen Şengül maçlara da geri döndüğünü duyurdu
Trabzon'da yaşayan Şengül'ün 17 Mayıs'ta dövüşünün olduğunu duyurduğu postu beğeni topladı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'e "Helal olsun", "Başarılar", "Ne güzelsin", "Bu halin çok iyi" yorumları geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.