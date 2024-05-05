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Survivor'un unutulmaz yarışmacısının son hali herkesi şaşırttı

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Survivor'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sabriye Şengül gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Trabzon'da yaşayan kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül'ün son paylaşımına beğeni yağdı.

Survivor'un unutulmaz yarışmacısının son hali herkesi şaşırttı mask
Survivor'un unutulmaz yarışmacısının son hali herkesi şaşırttı
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2017 ve 2019 yıllarında Survivor’a katılan Sabriye Şengül yıllar içinde değişimiyle adından söz ettirdi. Bu sezon yayınlanan Survivor All Star’ı takip etmediğini söyleyen Şengül maçlara da geri döndüğünü duyurdu

Trabzon'da yaşayan Şengül'ün 17 Mayıs'ta dövüşünün olduğunu duyurduğu postu beğeni topladı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'e "Helal olsun", "Başarılar", "Ne güzelsin", "Bu halin çok iyi" yorumları geldi.

Survivor'un unutulmaz yarışmacısının son hali herkesi şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi

05 May 2024 - 14:51 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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