Erciyes'e mayısta kar yağdı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm noktalarından Erciyes Kayak Merkezi'ne mayıs ayında kar yağdı.
Kentte dün akşam etkili olan sağanak, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.