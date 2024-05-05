- Asayiş

17 yaşındaki çocuk haftalık kiralanan lüks villada hayatını kaybetti

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İstanbul Büyükçekmece’de haftalık kiralanan lüks bir villada şüpheli ölüm yaşandı.17 yaşındaki Mervan İpek, iddiaya göre arkadaşları ile eğlenirken havuza düşerek hayatını kaybetti. İpek'in şüpheli ölümüyle villada bulunan arkadaşları gözaltına alınırken yaşları 18’den küçük kişilerin villayı nasıl kiraladığı bilinmiyor.

17 yaşındaki çocuk haftalık kiralanan lüks villada hayatını kaybetti mask
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İddiaya göre, 17 yaşındaki Mervan İpek arkadaşlarıyla birlikte haftalık kiralık lüks bir villada eğlence düzenledi. Düzenlenen eğlence sırasında İpek dengesini kaybederek havuza düştü. İpek, havuzda boğularak hayatını kaybederken, durumu fark eden diğer arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Polis evde bulunan arkadaşlarını gözaltına aldı. 

Gencin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak. Polis incelemede evde bulamadı. Bununla birlikte 18 yaşından küçük çocukların evi nasıl kiraladıkları henüz bilinmiyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, sağlık, Polis, Olacak

05 May 2024 - 14:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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