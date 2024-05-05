17 yaşındaki çocuk haftalık kiralanan lüks villada hayatını kaybetti

İddiaya göre, 17 yaşındaki Mervan İpek arkadaşlarıyla birlikte haftalık kiralık lüks bir villada eğlence düzenledi. Düzenlenen eğlence sırasında İpek dengesini kaybederek havuza düştü. İpek, havuzda boğularak hayatını kaybederken, durumu fark eden diğer arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis evde bulunan arkadaşlarını gözaltına aldı.

Gencin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak. Polis incelemede evde bulamadı. Bununla birlikte 18 yaşından küçük çocukların evi nasıl kiraladıkları henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi