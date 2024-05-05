Mardin'de Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı kutladı

MARDİN ve Midyat ilçesinde Süryaniler, Hazreti İsa'nın dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı'nı düzenlenen ayinlerle kutladı. Paskalya için düzenlenen ayinden sonra Vali Tuncay Akkoyun, il protokolü ile beraber Süryaniler'in bayramını kutladı. Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, bayramların özünün sevgi olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin birliği ve beraberliği için dua ettiklerini söyledi.

Mardin merkezde bulunan Kırklar Kilisesi'ne sabah erken saatlerde gelen Süryaniler, çocukları ile girişte mum yakarak dua etti. Ayin süresince erkek ve kız ilahi koroları Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okudu. Ayini, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti. Ayin süresince erkek ve kızlardan oluşan grup, ilahiler okudu. İncil'den bölümlerin okunduğu ayinde, Türkçe, Arapça ve Süryanice konuşmalar yapıldı. Özel olarak hazırlanan çeşitli baharatlardan oluşan tütsüler, gümüş tütsülükler içinde yakılarak kutsandı, mum yakılıp dileklerde bulunuldu. Kilise çıkışında da Hazreti İsa'nın yeniden dirilişini simgeleyen kırmızıya boyanmış yumurta ikram edildi. Kırklar Kilisesi'ndeki ayin bitiminde kilisenin avlusunda il protokolünün de katıldığı kutlamalar ile devam edildi. Ayinin ardından Vali Tuncay Akkoyun, il protokolü ile beraber Süryanilerin bayramını kutladı.

‘MARDİN, HOŞGÖRÜNÜN EN GÜZEL ÖRNEĞİ’

Mardin’in birlikte yaşamın en güzel şehri olduğunu belirten Vali Tuncay Akkoyun, “Farklı etnik yapıda farklı din ve kültürlere sahip vatandaşlarımız, yüzyıllardır birlik ve kardeşlik içerisinde ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. İbadetlerini özgür bir şekilde yapıyorlar. Bu bugün de, yüzyıllardır da öyle. Gelecekte de öyle olacak inşallah. Atalarımızdan, dedelerimizden bize sevgi, saygı ve kardeşlik mirası kaldı. Biz bu mirası daha da güçlendirerek gelecek nesillere güçlü bir şekilde devredeceğiz. Mardin bir huzur şehri. Bu huzur şehrinin tesis edilmesi noktasında devletimiz yıllardır çok büyük bir mücadele veriyor. Bugün özellikle Filistin'de İsrail’in yapmış olduğu zulmü ve işgali gördüğümüz zaman, bir cuma namazını reva görmeyen zihniyete hoşgörünün kardeşliğin en güzel örneği Mardin çok iyi bir örnek” diye konuştu.

‘BAYRAMLARDA BİRBİRİMİZE DAHA YAKIN OLURUZ’

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ise bayramların özünün sevgi olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı'nı kutladıktan sonra, bugün de Paskalya Bayramı'nı kutluyoruz. Sevgimizi ve dayanışmamızı gösterdik. Bugün Süryani Kilisesi'nde İsa Mesih'in diriliş bayramını kutluyoruz. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bugün bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bugün İsa Mesih'in mezardan diriliş günüdür, bu ruhani mevsimler bildiğiniz gibi bizim yurttaş ve vatandaş olarak, kardeş olarak birbirimize sevginin, kardeşliğin, yardımlaşmamızı, dayanışmamızı daha da ileriye götürmek için kutlarız. İyi ki bu bayramlar var. Bu bayramlarda ve özel günlerde birbirimize daha yakın oluruz. Daha sevgi, barış ve hoşgörü ile yaklaşabiliyoruz. Çünkü bu bayramların özü sevgidir” dedi.

AVRUPA’DAN GELİP MİDYAT’TA BAYRAM KUTLADILAR

1970'li yıllarda göç ettikleri Almanya, İsveç, İsviçre, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden gelen yaklaşık 3 bin Süryani, Paskalya Bayramı’nı ana vatanlarında kutlamak için Midyat'a geldi. İlçede kutlamalar, tarihi Mor Şarbel Kilisesi'nde Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinle başladı. Sabah erken saatlerde ailece kiliseye gelen Süryaniler, çocukları ile birlikte kilise dua etti. Yaklaşık 3 saat devam eden ayinin ardından kilisenin misafir konuk odasına geçen Metropolit Samuel Aktaş, Papaz İshak Ergün ve Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Türker, burada bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda Süryani'nin de katılığı Paskalya Bayramı, ilçede 3 gün devam edecek.

İsviçre’den ilçeye bayram kutlaması için 51 yıl sonra ilk kez gelen Besim Hırmız ise, “İsviçre’den geliyorum, 51 yıl aradan sonra bayramı ilk defa kendi ana vatanımda kutluyorum. Bu benim için büyük bir coşku, büyük bir duygu. Anlatılmayacak duygular yaşıyorum. Bütün cemaati böyle görmek, bütün halkını bu şekilde neşeli şeyini görmek benim için çok kutsal bir şeydi ve bu heyecanla bu sevgiyle de buraya gelmeyi tercih ettim bu sene. Geldiğim için çok mutluyum” dedi.