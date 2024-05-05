Emine Erdoğan'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Doğum yaşamın bir mucizesi. Bu mucizenin ilk tanığı ebelerimiz, asırlardır doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi. Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Bu kadim mesleğin mensupları, ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.