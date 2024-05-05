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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Doğum yaşamın bir mucizesi. Bu muciz...

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı mask
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Doğum yaşamın bir mucizesi. Bu mucizenin ilk tanığı ebelerimiz, asırlardır doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi. Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Bu kadim mesleğin mensupları, ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" dedi.

05 May 2024 - 14:32 DHA Ankara- Gündem

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