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Yasemin Mori dünyaevine girdi

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Ünlü şarkıcı Yasemin Mori bir süredir birliktelik yaşadığı Emre Irmak ile evlendi. Ünlü şarkıcı güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.

Yasemin Mori dünyaevine girdi mask
Yasemin Mori dünyaevine girdi
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Ünlü şarkıcı  Yasemin Mori sosyal medya hesabından gelinlikli fotoğrafını paylaşarak takipçilerini şoke etti. Bir süredir birlikte olduğu Emre Irmak'la evlendiklerini açıklayan Mori'nin bu haberi takipçilerini mutlu etti. 

Şarkıcı paylaştığı pozuna ise "Emre Irmak ve Yasemin Mori Irmak... Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir!" notunu düştü.Şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri tarafından paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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05 May 2024 - 14:23 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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