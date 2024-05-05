Yasemin Mori dünyaevine girdi

Ünlü şarkıcı Yasemin Mori sosyal medya hesabından gelinlikli fotoğrafını paylaşarak takipçilerini şoke etti. Bir süredir birlikte olduğu Emre Irmak'la evlendiklerini açıklayan Mori'nin bu haberi takipçilerini mutlu etti.

Şarkıcı paylaştığı pozuna ise "Emre Irmak ve Yasemin Mori Irmak... Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir!" notunu düştü.Şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri tarafından paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi