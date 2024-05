Alanya Üniversitesi'nde mutfak kültürü tanıtıldı

GAZİANTEP mutfağının zenginliği ve kültürel mirası, Alanya Üniversitesi'nde düzenlenen bir sempozyumda gözler önüne serildi. Halk bilimci ve araştırmacı yazar Gonca Tokuz'un sunumuyla gerçekleşen "Ayntâb'tan Gaziantep'e, Mutfak Kültürü" adlı etkinlikte, katılımcılara Gaziantep'in tarihine ışık tutan kıymetli bilgiler aktarıldı.



“MUTFAĞIN KÖKLERİ M.Ö 3500’LERE UZANIYOR”



Halk Bilimci ve Araştırmacı Yazar Gonca Tokuz, Gaziantep mutfak kültürünün MÖ 3500’lü yıllara kadar uzandığını söyleyen Tokuz, sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Gaziantep, tarih boyunca Anadolu ve Arap dünyası arasındaki geçiş noktalarından biri olmuş, zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapmıştır. Bu mirasın en önemli yansımalarından biri de Gaziantep mutfağıdır. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu mutfağın lezzetleri, çeşitli uygarlıkların etkisiyle harmanlanmış ve benzersiz bir tat mozaiği oluşturmuştur. Gaziantep mutfağının kökleri MÖ 3500'lere kadar uzanır. Çiğdem pilavı ve çiğdem sütlacı gibi geleneksel lezzetler, Hititlerin bahar bayramından günümüze uzanan bir geçmişe sahiptir. Orta çağ döneminden kalma etli dövme pilavı, lebeniye, patlıcanlı pilav gibi yemekler ise bizi tarihin derinliklerine götürerek, geçmiş uygarlıkların sofralarına misafir eder. Gaziantep mutfağında et, önemli bir yer tutar. Kebaplar, özellikle tike (kuşbaşı) kebap, kıyma kebabı, Kilis kebabı, patlıcan kebabı, sarımsak kebabı, soğan kebabı, sebzeli kebap gibi çeşitleriyle damakları şenlendirir. Ayrıca fırın ve tencere yemeklerinde de etin vazgeçilmez bir bileşen olduğu görülür. Tas kebabı, yoğurtlu kebap gibi yöresel lezzetler, ülkemizin dört bir yanında tanınan ve sevilen yemekler arasındadır”

GELENEKSEL TATLARIN KORUNMASI GEREKİYOR



Gaziantep mutfağının en dikkat çeken yemeklerinin meyveli yemekler olduğunu söyleyen Araştırmacı Yazar Gonca Tokuz, geleneksel Gaziantep yemek kültür mirasının korunmasının önemine vurgu yaptı. “Gaziantep mutfağının en dikkat çeken özelliklerinden biri ise meyveli yemeklerdir. Frenk kebabı, yenidünya kebabı, vişne kebabı, elma kebabı gibi lezzetler, etle meyvenin muhteşem uyumunu sunar. Tencere yemeklerinde ise ayvalı tas kebabı, elmalı tas kebabı gibi tatlar ön plana çıkar. Gaziantep mutfağında toplam 50'den fazla meyveli yemek çeşidi bulunur” diyen Tokuz, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Hamur işi yemekler arasında Antep lahmacunu en popüler olanıdır, ancak pirinçli börek, tatar böreği, börek çorbası, peynirli pideler de yörede sıkça tercih edilen lezzetler arasındadır. Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden biri de dolmalardır. Hemen hemen her sebzenin dolması yapılır ve en bilinenleri "allı yeşilli dolma" veya nakışlı dolma olarak adlandırılır. Gaziantep'in köfte yemeklerine de değinmek gerekir. Et köftesi yerine genellikle ince bulgur, et ve baharatla hazırlanan köfteler yörede oldukça popülerdir. Yağlı köfte, Mahşili Köfte (Analı Kızlı), Ayvalı Ufak köfte gibi geleneksel lezzetler hala büyük ilgi görür. Gaziantep mutfağı, zengin lezzetleri ve tarihi geçmişiyle Türk mutfağının önemli bir parçasıdır. Geleneksel tatların korunması ve gelecek nesillere aktarılması, bu değerli mirasın devamlılığını sağlamak adına önemlidir”

Kaynak: Haber Merkezi