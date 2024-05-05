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Mayıs ayında kar sürprizi

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Ardahan'da mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Dün geceki yağışla birlikte dağlar yeniden beyaza büründü.

Mayıs ayında kar sürprizi mask
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Ardahan'da dün sabahtan itibaren, gün boyu devam eden yağmur, gece saatlerinde özellikle yüksek rakımlı yerlerde kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde henüz tamamen erimeyen karın üzerine bir kez daha kar yağdı. Yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağların beyaza bürünmüş karlı hali güzel görüntüler ortaya çıkardı. 

Kaynak: DHA

# Bir, Yüksek, yağmur

05 May 2024 - 14:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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