Ünlü oyuncu karnı burnunda doğum gününde kutladı

Burcu Biricik 8 sene önce evlendiği reklamcı Emre Yetkin ile mutlu bir şekilde evliliklerini sürdürüyor. Karnı burnunda olan oyuncu, kızını kucağına almak için gün sayıyor.

KIZININ İSMİNİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde 35'inci yaşı kutlayan güzel oyuncunun pastasında ise dünyaya gelecek kızlarına koyacakları ismi açıkladı. Pastanın üstünde 'Luna' ismi yazan güzel oyuncu herkese kızlarının ismini özel etkinlikle duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi