05 May 2024 - 13:49- Magazin G:

Ünlü oyuncu karnı burnunda doğum gününde kutladı

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2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile evlenen başarılı oyuncu ilk çocuklarını kucaklarına almaya sayılı gün kaldı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde karnı burnunda yeni yaşını kutladı.

Ünlü oyuncu karnı burnunda doğum gününde kutladı mask
Ünlü oyuncu karnı burnunda doğum gününde kutladı
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Burcu Biricik 8 sene önce evlendiği reklamcı Emre Yetkin ile mutlu bir şekilde evliliklerini sürdürüyor. Karnı burnunda olan oyuncu, kızını kucağına almak için gün sayıyor.

KIZININ İSMİNİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde 35'inci yaşı kutlayan güzel oyuncunun pastasında ise dünyaya gelecek kızlarına koyacakları ismi açıkladı. Pastanın üstünde 'Luna' ismi yazan güzel oyuncu herkese kızlarının ismini özel etkinlikle duyurdu

Ünlü oyuncu karnı burnunda doğum gününde kutladı

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir

05 May 2024 - 13:49 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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