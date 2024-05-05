Ardahan'da dağlar yeniden beyaza büründü

ARDAHAN’da kışın yağan kar, henüz tamamen erimeden, dün geceki yağışla birlikte dağlar yeniden beyaza büründü.
Ardahan'da dün sabahtan itibaren, gün boyu devam eden yağmur, gece saatlerinde özellikle yüksek rakımlı yerlerde kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde henüz tamamen erimeyen karın üzerine bir kez daha kar yağdı. Yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağların beyaza bürünmüş karlı hali güzel görüntüler ortaya çıkardı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.