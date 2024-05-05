İstanbul-Vakıflar Genel Müdürlüğü 'Vakıf Haftası'nı kutladı

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, 6 Mayıs-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıf Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Açıklamada, "Vakıflarımızı ve vakıf kültürümüzü yaşatmak geçmişe borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Bu sene Vakıf Haftasında Vakıflar Genel Müdürlüğü 100. Yılına özel 201 eserimizin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kadim vakıf kültürünü yaşatan vakıflarımızın Vakıf Haftası kutlu olsun" denildi.

Türkiye'de, 6 Mayıs-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Vakıflar Haftası' nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, "Vakıflarımızı ve vakıf kültürümüzü yaşatmak geçmişe borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Bu sene Vakıf Haftasında Vakıflar Genel Müdürlüğü 100. Yılına özel 201 eserimizin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kadim vakıf kültürünü yaşatan vakıflarımızın Vakıf Haftası kutlu olsun. Vakıf kültürü, kadim medeniyetimizin paha biçilemez miraslarından biri olarak günümüze kadar ulaşmış bir kültürdür. Bu kültürün mihenk taşı, yardımlaşma ve dayanışmadır. Bu mihenk taşının yeri, şefkat ve merhamet ile sağlamlaşmakta, güçlenmektedir. Vakıflarımız, geçmişten bugüne ortaya koydukları gayret ve samimiyet ile nice hayatlara, gönüllere dokunmuştur ve dokunmaya devam etmektedir" denildi.

“MUHTAÇLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mesajda ayrıca, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, mazlum ve muhtaçların daima yanında olan vakıflarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. Hem ülkemiz topraklarında hem de gönül coğrafyamızda nice eşsiz çalışmayı hayata geçiren vakıflarımız, hem milletimizin hem de çeşitli coğrafyalarda yaşayan toplumların gönlünü, muhabbetini kazanmıştır. Bu kazanım, hiçbir maddi kazanç ile elde edilemeyecek kadar kıymetli bir kazanımdır. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlü bir şekilde yaşatan vakıf kurucuları, vakıf çalışanları ve yardımseverlere bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz. Vakıflarımızı ve vakıf kültürümüzü yaşatmak geçmişe borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bir gereği olarak hayır hizmetlerimizin yanı sıra geçmişten günümüze miras eserlerimizin restorasyonu ve ihyası ile bu senenin Vakıf Haftasında 201 eserimizi açarak Vakıflar Haftası'na girmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kadim vakıf kültürünü yaşatan vakıflarımızın Vakıflar Haftası kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.