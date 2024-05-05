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Bakan Göktaş: Aile Destek Merkezleri'nden geçen yıl 140 bin kişi yararlandı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan Aile Destek Merkezlerinden (ADEM) geçen yıl yaklaşık 140 bin kişinin yararlandığın?...

Bakan Göktaş: Aile Destek Merkezleri'nden geçen yıl 140 bin kişi yararlandı mask
Bakan Göktaş: Aile Destek Merkezleri'nden geçen yıl 140 bin kişi yararlandı
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan Aile Destek Merkezlerinden (ADEM) geçen yıl yaklaşık 140 bin kişinin yararlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile başta kadınlar olmak üzere vatandaşların hayatına değer katmak ve pozitif değişimler yaratmak için çeşitli hizmetleri sunduklarını bildirdi. Bakanlık olarak başta kadınlar olmak üzere her bir vatandaşın potansiyeline, yaratıcılığına güvendiklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Sosyal kalkınma ve toplumsal adaleti tam anlamıyla gerçekleştirmek, ancak kadınlar hayatın her alanında güçlü olursa mümkün. Kadınlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak için hizmetlerimizi de çeşitlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile Destek Merkezlerinin, 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini kaydeden Bakan Göktaş, "ADEM'lerimizde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurs ve eğitimler veriyoruz. ADEM'lerde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inanıyoruz. Kadınlarımızın ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedefliyoruz" dedi.

75 İLDE FAALİYET GÖSTERİYOR

İhtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM'lerin yaygınlaştırılmasına devam edeceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan ADEM'lerimizden geçtiğimiz yıl 140 bin kişi yararlandı. Bugüne kadar faydalanan vatandaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 3 milyona ulaşmış oldu. 'Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye' ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyoruz. Hiç kuşkusuz toplumun en güçlü kalesi ailedir. Hali hazırda 75 ilde faaliyet gösteren 544 ADEM'imiz de bu amaca en iyi şekilde hizmet ediyor. Merkezlerimizde el sanatları, kuaförlük ve giyim kursları oldukça rağbet görüyor. Bunlara ek olarak Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından terzilik, aşçılık, bilişim teknolojileri, okuma yazma, halı dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç kurslarının yanı sıra müzikal, kültürel, sosyal ve sportif kurslarımız da bulunuyor" açıklamasında bulundu.

05 May 2024 - 13:36 DHA Ankara- Gündem

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