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Firari Erk Acarer'den ajanlık itirafı

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Firari Erk Acarer'den ajanlık itirafı geldi. Youtube yayınında Alman hükümeti ajanlığı yaptığını itiraf etti.

Firari Erk Acarer'den ajanlık itirafı mask
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Birgün'ün yazarı firari Erk Acarer hakkında, şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili dava kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı. Aranan Acarer Youtube'daki yayınında ajanlık yaptığını itiraf etti.

 Acarer, yaptığı ajanlığı şu sözlerle ifşa etti:  "Benim yaptığım haberler Alman emniyeti ve Alman İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle isteniyor" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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05 May 2024 - 13:28 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

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