Firari Erk Acarer'den ajanlık itirafı

Birgün'ün yazarı firari Erk Acarer hakkında, şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili dava kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı. Aranan Acarer Youtube'daki yayınında ajanlık yaptığını itiraf etti.

Acarer, yaptığı ajanlığı şu sözlerle ifşa etti: "Benim yaptığım haberler Alman emniyeti ve Alman İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle isteniyor" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi