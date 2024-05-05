TBB'den, kaçak hasar danışmanlığına 'ihbar butonu'

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), hasar danışmanlık şirketlerinin yasa dışı şekilde vekalet alarak işlem yapmalarının önlenmesi amacıyla, bu tür durumlara karşı 'ihbar butonu' oluşturdu. Vatandaşlar, TBB'nin internet sitesinde yer alan 'Aracı-Takipçi İhbar' bölümündeki formu doldurarak, şikayette bulunabilecek.

Tazminat alacaklısı ile sigorta şirketleri arasında köprü görevi gören hasar danışmanlık şirketlerinin, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' kapsamında 22 Temmuz 2020'de çıkan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun' ile vekalet alarak işlem yapma yetkisi yasaklandı. Buna rağmen bazı firmalar tabelalarını değiştirip, gayrimenkul veya avukatlık firmaları üzerinden kaza yapan vatandaşların bilgilerini ele geçirip telefonla arayarak, vekalet almaya devam ediyor. TBB, bu tür durumlara karşı 'ihbar butonu' oluşturdu. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlar, TBB'nin internet sitesinde yer alan 'Aracı-Takipçi İhbar' bölümündeki formu doldurarak, şikayette bulunabilecek.

'ŞU KADAR TAZMİNAT ALIRIZ DİYEREK VATANDAŞLARDAN VEKALET ALIYORLARDI’

Trafik kazalarından kaynaklı sigorta hukuku alanında uzman Avukat Selim Ünal, TBB'nin yeni uygulamasını DHA'ya anlattı. Ünal, hasar danışmanlık şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı bir şekilde kaza yapan vatandaşlarımızın; bu araç değer kaybı olur, hasar olur, ölüm ve yaralanma olur, bunların hepsinin telefon numaralarını, bilgilerini, adreslerini, illegal bir şekilde, hackerlar üzerinden alıp veya hastanelerden, bilgi işlem bölümlerinden alıp, vatandaşlara ulaşıp, 'Şu kadar tazminat alırız, 1 ay içerisinde 6 ay içerisinde davanızı bitiririz' diyerek vatandaşlardan vekalet alıyorlardı. Ancak bunların vekalet almaları 2020 yılında yasaklandı. Hiçbir şekilde artık faal bir şekilde iş yapamayacak duruma geldiler, yasaklandı. Ancak bu sefer de hasar firması değil; ama belki bir gayrimenkul firması üzerinden şirketin vergi levhalarını değiştirdiler. Başka isim adı altında yürütmeye başladılar, avukatlar üzerinden yürütmeye başladılar. Örnek veriyorum, 'Ben avukat Ali'nin ofisinden geliyorum, sizin vekaletinizi alacağız. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde alacağız' demeye başladılar. Halbuki 2020'deki 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' kapsamında tazminat talebinin avukat aracılığı ile yapılması kararlaştırıldı" diye konuştu.

'AVUKATTAN BAŞKA KİMSE DOSYANIZI TAKİP EDEMEZ'

Hasar danışmanlık şirketlerinin vekalet alma faaliyetlerinden avukatların inanılmaz derecede rahatsızlık duyduğunu ifade eden Ünal, "Gerçekten de bu hasar firmaları yüzünden, hasar firması adı altında iş yürüten avukatlar yüzünden veya vatandaşlara ulaşıp, 'Bize vekalet verin' diyen avukatlar yüzünden bütün avukatlar sıkıntı içerisindeydi. Şimdi bunun önüne tamamen geçilmiş oldu. Çünkü artık vatandaşlar, TBB'nin sitesine girerek, çok rahat bir şekilde ihbar butonuna tıklayarak; orada sizi arayan biri mi var, rahatsız mı ediyor, 'Bize vekaletinizi verin' mi diyor, bu avukat dahi olsa oradan ihbar butonundaki formu doldurup karşı tarafı şikayet edebiliyor. TBB de büyük bir ihtimalle savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır. Trafik kazası geçiren vatandaşlara buradan şunu söylemek istiyoruz; kesinlikle sizi arayan insanlara vekalet vermeyin. Eğer ki sizi arayan insanlar rahatsız edecek derecede sizi arıyorlarsa ve sürekli, 'Bize vekalet verin' diyorlarsa ihbar butonuna basıp, lütfen formu doldurup şikayette bulunun. Çünkü avukattan başka hiç kimse sizin dosyanızı takip edemez. Hiç kimse sigorta şirketine karşı dava açamaz" ifadelerini kullandı.

'6 AY İLE 1 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI VAR'

Ünal, vekalet alma işleminin yasaklanması sonucu oluşan yasal süreçle ilgili, "Avukatlık Kanunu'nda diyor ki; 'İş paslamak, iş göndermek, avukatın da iş alması, ücret karşılığında iş talep etmesi kesinlikle yasak.' Bunun da 6 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası var. Hatta, 'Eğer ki iş paslayan kişi, iş gönderen kişi eğer memursa 1 yıldan az olmamak üzere ceza verilmesi gerekir' diyor açık bir şekilde kanun maddesi" dedi.