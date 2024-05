Yıkılmış okulda hüzünlü mezuniyet hatırası

HATAY'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için kullanılamaz hale gelen 62 yıllık Özel Ata Koleji'nin öğrencileri, mezuniyet fotoğraflarının çekimi için geldikleri, bir kısmı yıkılmış okul binasında duygusal anlar yaşadı.

Kentte 1962 yılından beri eğitim-öğretime devam eden Özel Ata Koleji'nin binası, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar aldı. Binalarının bir kısmı yıkılıp kullanılamaz hale gelen okulun yönetimi, deprem sonrasında inşa ettirdikleri prefabrik yapıda, öğrencileriyle eğitim-öğretime devam etti. Öğrencilerle öğretmenleri, bu kez, mezuniyet fotoğraflarının çekimi için ağır hasarlı binalarına gitti. Öğrenciler, duygusal anların yaşandığı fotoğraf çekiminde yıkık binalarındaki eski sınıflarına girip, depremden zarar gören çeşitli fotoğraflarla tabelaları alıp dışarı çıkardı.

'DUYGU DOLUYUZ'

Okul müdürü Şenda Solmaz, her yıl öğrencilerin mezuniyet fotoğrafı çekimi için okul bahçesinde toplandıklarını belirterek, "1962 yılından bu yana eğitim veren okulumuz maalesef 6 Şubat'ta asrın felaketi denen depremde yıkıldı. Eğitim-öğretim hayatımıza prefabrik binada devam ediyoruz. Mezuniyet yıllığı için her sene bu zamanlar fotoğraf çektiririz. Çocuklarımızla yeni okulumuzda fotoğraf çekildik ama deprem olmasaydı bu binadan mezun olacak olan öğrencilerim, 'Hocam lütfen bizi eski binamıza götürür müsünüz' dediler. O sebeple buraya geldik. Sayısız kaybımız var. Hatay-Antakya biliyorsunuz en çok zarar gören, deprem felaketini yaşayan illerden biri. Her ailede mutlaka kayıplar var. Bunun yanı sıra en kötüsü tabii ki öğrenci kayıplarımız. Çünkü hepsi bir öğretmen için evlat. Bizim de 26 öğrencimiz, 2 personelimiz, 2 öğretmenimiz maalesef depremde hayatını kaybetti. Sanki onların ruhları şimdi burada. Bir personelimiz maalesef deprem sabahı bizim kaloriferimizi tamir etmek için gelmişti. Bu binada kaybettik, çok duygu doluyuz" diye konuştu.

Öğrencilerden Emirhan Bozkurt (18) ise prefabrik okulda eğitime devam etmelerine rağmen yıkılan okullarından da kopamadıklarını belirterek, "Eğer 6 Şubat depremleri olmasaydı, yine her zamanki gibi bu okulumuzda mezuniyet telaşı içerisinde olacaktık. Maalesef 6 Şubat günü o felaket gece, deprem oldu, okulumuz yıkıldı. Yeni bir okulumuz oldu şu an. Deprem olmasına rağmen, biz yine bu okulumuza gelip mezuniyet çekimlerimizi burada yapmak istedik. O yüzden çok mutluyuz" dedi.