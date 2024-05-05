Bakan Uraloğlu, 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu'nda

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Yeşilay ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı, bir süre bisiklet kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun iş birliğiyle ülkenin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu, Trabzon'da Beşirli Spor Kompleksi önünde başladı. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği geleneksel etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Tur öncesi konuşan Bakan Uraloğlu, "Türkiye genelinde yapılmış olan etkinlikte, biz de bugün Trabzon'da beraberiz. Bu organizasyonu Yeşilay, Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nün katılımıyla ve destekleriyle beraber başlatmış olacağız. Türkiye'de 81 ilde, aynı saatte başlamış olacak. Organizasyondan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Organizasyonu planlayan Yeşilay Genel Başkanımız, il başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum. Yağmurlu Karadeniz havasında güzel keyifli bir etkinlik temenni ediyorum" dedi.

Uraloğlu'nun konuşması sonrası bisiklet turuna start verildi. Bakan Uraloğlu, başına kask takıp bindiği bisikletle kısa bir sürüş de gerçekleştirdi.