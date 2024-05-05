- Gündem

Bakan Uraloğlu, 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu'nda

ABONE OL Google News Sayfamız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Yeşilay ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı, bir süre bisiklet kullandı.Ge...

Bakan Uraloğlu, 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu'nda mask
Bakan Uraloğlu, 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu'nda
Bakan Uraloğlu, 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu'nda
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Yeşilay ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı, bir süre bisiklet kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun iş birliğiyle ülkenin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu, Trabzon'da Beşirli Spor Kompleksi önünde başladı. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği geleneksel etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Tur öncesi konuşan Bakan Uraloğlu, "Türkiye genelinde yapılmış olan etkinlikte, biz de bugün Trabzon'da beraberiz. Bu organizasyonu Yeşilay, Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nün katılımıyla ve destekleriyle beraber başlatmış olacağız. Türkiye'de 81 ilde, aynı saatte başlamış olacak. Organizasyondan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Organizasyonu planlayan Yeşilay Genel Başkanımız, il başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum. Yağmurlu Karadeniz havasında güzel keyifli bir etkinlik temenni ediyorum" dedi.

Uraloğlu'nun konuşması sonrası bisiklet turuna start verildi. Bakan Uraloğlu, başına kask takıp bindiği bisikletle kısa bir sürüş de gerçekleştirdi.

05 May 2024 - 13:33 DHA Trabzon- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kimseye aldırmadan yolda çırılçıplak dolaştı mask
Kimseye aldırmadan yolda çırılçıplak dolaştı
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı mask
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı mask
Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Sinan Ateş cinayetinden iddianame ortaya çıktı! Şok eden detaylar... mask
Sinan Ateş cinayetinden iddianame ortaya çıktı! Şok eden detaylar...
Antalya'da kamyonda 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi mask
Antalya'da kamyonda 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi
Serinlemek için denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu mask
Serinlemek için denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber