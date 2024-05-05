05 May 2024 - 13:06- Ekonomi G:

16 milyon emekliye 10.000 TL ödeme yatacak

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Ziraat Bankası, emeklilere yönelik sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Hem nakit ödeme hem de uygun faizli kredi imkanlarıyla, emeklilerin finansal güvenliğini artırmayı hedefliyor. İşte, Ziraat Bankası’nın emeklilere özel fırsatları:

16 milyon emekliye 10.000 TL ödeme yatacak mask
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Nakit Ödeme Fırsatı:

Ziraat Bankası, emeklilere 10.000 TL ve üzerinde nakit ödeme imkanı sunuyor. Bu ödeme, acil ihtiyaçların karşılanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi adına önemli bir destek sağlıyor. Emekliler, bu nakit ödeme fırsatıyla finansal esneklik kazanıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyor.

10 Bin TL Kredi Fırsatı:

Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak 10.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor. Düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle bu kredi, emeklilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. 36 ay vadeli ödeme seçeneğiyle, ödemeleri daha da uygun hale getiriliyor.

Başvuru Süreci:

Bu avantajlı fırsatlardan yararlanmak isteyen emekliler, Ziraat Bankası şubelerine bizzat başvurabilecekleri gibi, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden de başvuru yapabilirler. Başvuru süreci hızlı ve kolay olduğu için, emeklilerin vakit kaybetmeden bu fırsatlardan faydalanmaları mümkün. Ziraat Bankası, emeklilere sunduğu bu fırsatlarla onların yaşam kalitesini artırmayı ve maddi güvenliklerini sağlamayı amaçlıyor.

# Bir, internet, acil

05 May 2024 - 13:06 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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