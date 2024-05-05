- Gündem

Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA’DA E.Ü. (22) idaresindeki 07 E 0327 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Otomobil, Yangın, Alanya, acil

05 May 2024 - 13:02 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kimseye aldırmadan yolda çırılçıplak dolaştı mask
Kimseye aldırmadan yolda çırılçıplak dolaştı
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı mask
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı mask
Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Sinan Ateş cinayetinden iddianame ortaya çıktı! Şok eden detaylar... mask
Sinan Ateş cinayetinden iddianame ortaya çıktı! Şok eden detaylar...
Antalya'da kamyonda 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi mask
Antalya'da kamyonda 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi
Serinlemek için denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu mask
Serinlemek için denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber