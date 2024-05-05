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Genç Başkan Özgür Subaşı’dan sunucu ve gazeteci Gönül Doğan’a ziyaret

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Beşiktaş JK kongre üyesi, İstanbul Gençlergücü Spor ve İstanbul Kartalgücü Spor Kulübü genç Başkanı Özgür Subaşı sunucu ve gazeteci Gönül Doğan'ı ziyaret ederek forma hediye etti.

Genç Başkan Özgür Subaşı’dan sunucu ve gazeteci Gönül Doğan’a ziyaret mask
Genç Başkan Özgür Subaşı’dan sunucu ve gazeteci Gönül Doğan’a ziyaret
Genç Başkan Özgür Subaşı’dan sunucu ve gazeteci Gönül Doğan’a ziyaret
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Beşiktaş JK kongre üyesi (33366) sicil numarası, İstanbul Gençlergücü Spor ve İstanbul Kartalgücü Spor Kulübü genç Başkanı Özgür Subaşı yaptığı ziyarette çok değerli sunucu ve sanatçı Gönül Doğan Hanım'a İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü formasını hediye etti.


Genç Başkan Özgür Subaşı, yaptığı açıklamasında “Tüm kamuoyunun yakından takip ettiği sevilen isim çok değerli Sunucu ve Gazeteci olan Gönül Doğan hanıma İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü formamızı hediye ettik. Çok değerli sunucu ve gazeteci Gönül Doğan hanıma Programlarında ve Gazetede yaptığı çalışmalarda başarılarının devamını dileriz” dedi.

Genç Başkan Özgür Subaşı’dan sunucu ve gazeteci Gönül Doğan’a ziyaret

Genç Başkan Özgür Subaşı’dan sunucu ve gazeteci Gönül Doğan’a ziyaret

Genç Başkan Özgür Subaşı’dan sunucu ve gazeteci Gönül Doğan’a ziyaret

Genç Başkan Özgür Subaşı’dan sunucu ve gazeteci Gönül Doğan’a ziyaret

Genç Başkan Özgür Subaşı’dan sunucu ve gazeteci Gönül Doğan’a ziyaret

Genç Başkan Özgür Subaşı’dan sunucu ve gazeteci Gönül Doğan’a ziyaret

# etti, İstanbul, başkan

05 May 2024 - 12:56 - NEWS

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