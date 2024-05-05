Antalya'da öğretmenevinden alevler yükseldi

Antalya'da sabah saatlerinde bir öğretmenevinde henüz bilinmeyen sebeple mutfak kısmında yangın çıktı. Personel mutfak kısmından duman yükseldiğini görünce kendilerini dışarıya atarak ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangından etkilenen mutfak çalışanı Ahmet Yıldız'ın yanından arkadaşları bir an olsun ayrılmadı. Su vererek güvenli bölgede yardımcı oldular. Ekipler yaptıkları ilk incelemede yangınıni elektrik kaçağından kaynaklandığı değerlendirdi. Büyümeden söndürülen yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA