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Antalya'da öğretmenevinden alevler yükseldi

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Antalya'da öğretmenevinin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumandan etkilenen Ahmet Yıldız'ın arkadaşları yanından bir an ayrılmadı.

Antalya'da öğretmenevinden alevler yükseldi mask
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Antalya'da sabah saatlerinde bir öğretmenevinde henüz bilinmeyen sebeple mutfak kısmında yangın çıktı. Personel mutfak kısmından duman yükseldiğini görünce kendilerini dışarıya atarak ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangından etkilenen mutfak çalışanı Ahmet Yıldız'ın yanından arkadaşları bir an olsun ayrılmadı. Su vererek güvenli bölgede yardımcı oldular. Ekipler yaptıkları ilk incelemede yangınıni elektrik kaçağından kaynaklandığı değerlendirdi. Büyümeden söndürülen yangının soğutma çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: DHA

# Bir, Gelen, etti, Yangın, Antalya, Elektrik

05 May 2024 - 12:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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