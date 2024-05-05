Antalya'da öğretmenevinden alevler yükseldi

Antalya'da sabah saatlerinde bir öğretmenevinde henüz bilinmeyen sebeple mutfak kısmında yangın çıktı. Personel mutfak kısmından duman yükseldiğini görünce kendilerini dışarıya atarak ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Yangından etkilenen mutfak çalışanı Ahmet Yıldız'ın yanından arkadaşları bir an olsun ayrılmadı. Su vererek güvenli bölgede yardımcı oldular. Ekipler yaptıkları ilk incelemede yangınıni elektrik kaçağından kaynaklandığı değerlendirdi. Büyümeden söndürülen yangının soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.