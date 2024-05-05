Emeklilere ek ödeme 18.000 TL’ye yükseldi! 15 milyon emekliyi kapsıyor

Detaylar ve Başvuru Şartları

Emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene boyunca bankada kalma taahhüdü veren müşterilere çeşitli miktarlarda nakit ödemeler yapılacak. 10 bin TL’ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara ise tam 15 bin TL nakit ödeme yapılacak.

Kampanya Detayları ve Önemli Bilgiler

Kampanyadan faydalanmak için emekli maaşlarınızı bankaya taşımanız yeterli. Ancak, promosyon ödemeleriyle ilgili bazı önemli detaylar bulunuyor. Örneğin, maaş artsa bile emeklilere zam yapılmıyor ve müşteriler ek promosyon kampanyalarından yararlanamıyor. Kampanya süresince, ING Bank değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutuyor.

Emekli vatandaşlar için sunulan bu promosyon kampanyası, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. ING Bank’ın geniş ağında hizmet veren müşteriler, kolaylıkla promosyon ödemelerine başvurabilir ve ek nakit desteği alabilirler. Bu kampanya, emeklilere ek finansal destek sağlamak amacıyla büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilir.