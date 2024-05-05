05 May 2024 - 12:48- Ekonomi G:

Emeklilere ek ödeme 18.000 TL’ye yükseldi! 15 milyon emekliyi kapsıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Emekli vatandaşları sevindirecek bir haber var! Bankalar, emeklilere yönelik promosyon tutarlarını yükseltiyor. ING Bank’ın son duyurusuna göre, emekli müşterilere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılacak. Üstelik, otomatik fatura talimatlarına ek olarak 3 bin TL daha ödeme yapılacak. Bu kampanyadan faydalanmak için emekli maaşını taşımak oldukça kolay!

Emeklilere ek ödeme 18.000 TL’ye yükseldi! 15 milyon emekliyi kapsıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Detaylar ve Başvuru Şartları

Emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene boyunca bankada kalma taahhüdü veren müşterilere çeşitli miktarlarda nakit ödemeler yapılacak. 10 bin TL’ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara ise tam 15 bin TL nakit ödeme yapılacak.

Kampanya Detayları ve Önemli Bilgiler

Kampanyadan faydalanmak için emekli maaşlarınızı bankaya taşımanız yeterli. Ancak, promosyon ödemeleriyle ilgili bazı önemli detaylar bulunuyor. Örneğin, maaş artsa bile emeklilere zam yapılmıyor ve müşteriler ek promosyon kampanyalarından yararlanamıyor. Kampanya süresince, ING Bank değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutuyor.

Emekli vatandaşlar için sunulan bu promosyon kampanyası, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. ING Bank’ın geniş ağında hizmet veren müşteriler, kolaylıkla promosyon ödemelerine başvurabilir ve ek nakit desteği alabilirler. Bu kampanya, emeklilere ek finansal destek sağlamak amacıyla büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

# Bir, ilgili

05 May 2024 - 12:48 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TBMM’den memur ve memur emeklilerine kira desteği müjdesi! İşte detaylar mask
TBMM’den memur ve memur emeklilerine kira desteği müjdesi! İşte detaylar
Otomobil sürücülerine kötü haber: 15 yıldır ücretsizdi, artık para alınacak mask
Otomobil sürücülerine kötü haber: 15 yıldır ücretsizdi, artık para alınacak
Ekmeğe zam geliyor! İşte yeni fiyat... mask
Ekmeğe zam geliyor! İşte yeni fiyat...
Araç sahiplerine sonunda iyi haber! Benzin ve motorine dev indirim mask
Araç sahiplerine sonunda iyi haber! Benzin ve motorine dev indirim
Ankara'dan kalkan uçakta bomba paniği mask
Ankara'dan kalkan uçakta bomba paniği
Emeklilerin yükünü azaltacak gelişme: Tarih belli oldu... mask
Emeklilerin yükünü azaltacak gelişme: Tarih belli oldu...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber