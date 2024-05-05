Sosyal medyayı yıkan cevap: Erkekler damanacaya bile farklı gözle bakabilir

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından gelen soru ve itiraflara yer vermeye devam ediyor. Gelen sorulara cevap vermekte zorlanan Ezmeci, itiraflar karşısında ise herkesi şoke olmaya devam ediyor. Son paylaşımda da yine ilginç sorulara yer veren Ezmeci cevabıyla gündem oldu. İşte herkesi şoke eden sorular...

*Eşime ilişki sırasında konuş diyorum ama konuşmuyor nasıl ikna edebilirim görün artık bin kez sordum

-Sadece konuş demeyin ayrıca ne konuşmasını istediğiniz detayları da, konuşursa ya da birbirinize fantezilerinizi anlatırsanız ne hissedeceğinizi de söyleyin.

*Erkekler dar pontolon giyen kadına farklı mı bakar?

-Erkekler kendi niyetlerine göre damacanaya bile farklı gözle bakabilir. Niyet insanın içindedir o yüzden çok dekolte gizemi azaltır ama kötü niyetli bakış açısı kişinin kendi niyetiyle ilgilidir.

Kaynak: Haber Merkezi