05 May 2024 - 11:58- Gündem G:

Antalya'yı dolu vurdu

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Manavgat'ta gece yarısından sonra başlayan fırtına ve dolu, ekili arazilerde ürünlere zarar verdi.

Antalya'yı dolu vurdu mask
Antalya'yı dolu vurdu
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Şiddetli rüzgar nedeniyle Çolaklı Mahallesi'ndeki bir otelin eklentilerinin çatısı uçtu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu Belenobası Mahallesi'ne yüzlerce dönüm karpuz tarlasına zarar verdi. Üreticiler yağışın ardından gittikleri tarlalarında karpuzların durumunu kaydetti. 20 gün sonra toplanacak karpuzların tamamının dolu sebebiyle hasar aldığı görüldü.

10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Gebece Mahallesi'nde yağan dolu, sokaklarda kar yağışı görüntüsü oluşturdu. 10 santimetreye kadar ulaşan dolu iş makineleriyle temizlenip, sokaklar ulaşıma yeniden açıldı.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, sabah erken saatlerden itibaren Belenobası ve Gebece mahallelerini ziyaret edip, zararları yerinde gördüklerini söyleyerek, "Dolu, bu bölgedeki mahallelerimizde açık alanda ürün bırakmamış. Karpuz, buğday, keçiboynuzu, badem gibi ürünler tamamen zarar gördü. Tarım ilçe müdürümüzle görüştüm, sabahtan itibaren görevliler hasar tespit çalışmasına başlayacak" diye konuştu. 

Antalya'yı dolu vurdu

Kaynak: DHA

# Bir, rüzgar

05 May 2024 - 11:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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