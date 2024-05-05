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81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı mask
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Çalışma Bakanı ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

SGK'nin açıklamasında ise bu ilaçlardan birinin kanser, 6'sının diyabet, 11'inin antibiyotik, 4'ünün epilepsi-migren, 2'sinin MS, 1'inin obezite, 2'sinin pulmoner hipertansiyon, 7'sinin alerji ilacı olduğu belirtildi. 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sosyal, Bir, günü

05 May 2024 - 11:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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