TÜVTÜRK’te yeni dönem başladı! Muayene işlemleri değişti

TÜVTÜRK, araç muayene prosedürlerindeki güncellemeleri içeren bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Bu güncellemeye göre, artık araç muayene süreleri uzatıldı.

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı 25 milyondan fazla araç bulunuyor ve bu araçların düzenli olarak TÜVTÜRK istasyonlarında muayene edilmesi gerekiyor.

Daha önce, muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkması yasaktı. Ancak sıfır bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl muayene yaptırma zorunluluğu bulunmuyordu.

TÜVTÜRK, önceden egzoz emisyon ölçümü işlemini farklı yetkili servislere devretmişti. Bu adım, muayene istasyonlarındaki süreyi kısaltmayı ve yoğunluğu azaltmayı amaçlıyordu.

Şimdi ise TÜVTÜRK, bu kolaylığı bir adım daha ileri taşıyor. Türkiye’nin 77 şehrinde faaliyete geçirilen mobil muayene istasyonlarıyla muayene süreci daha hızlı ve pratik hale geliyor.

TÜVTÜRK, mobil muayene istasyonlarıyla yoğunluğu azaltırken, 2024 yılı sonuna kadar mobil istasyon sayısını artırmayı planlıyor.

Mobil muayene istasyonlarında, binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri yapılıyor. Ancak büyük araçların muayeneleri sadece sabit istasyonlarda gerçekleştiriliyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece sabit veya yetkilendirilmiş bazı seyyar istasyonlarda yapılıyor. Bu yeni uygulama, araç sahiplerine muayene süreçlerinde daha fazla kolaylık sağlıyor.