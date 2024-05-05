350 bin TL faizsiz kredi! Başvurular başladı

Bu yeni destek paketi, girişimcilere finansal olarak rahat bir nefes aldırırken, işletmelerin sürdürülebilir büyümesini teşvik ediyor. Kredi, iki yıl geri ödemesiz ve toplamda 60 ay vade ile sunuluyor, böylece girişimcilerin üzerindeki mali yük hafifliyor.

KOSGEB Kredisinden Nasıl Yararlanılır?

KOSGEB kredisine başvurmak isteyen girişimcilerin belirli adımları izlemesi gerekiyor. İşte bu sürecin detayları:

Eğitim Alın: Öncelikle, KOSGEB veritabanına kayıtlı olmanız ve girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlamanız gerekiyor. Bu eğitimler, iş planı hazırlama ve finansal yönetim gibi temel becerileri kapsıyor.

İş Planı Hazırlayın: Detaylı bir iş planı hazırlayarak, iş fikrinizin pazar analizini, finansal tahminlerini ve pazarlama stratejilerini belirleyin. Bu plan, projenizin başarılı olacağını kanıtlamada kritik bir rol oynar.

Kaydınızı Yapın: Resmi belgelerinizle birlikte KOSGEB’in web sitesi üzerinden kaydınızı yapın. Bu kayıt işlemi, destek başvurularını kolaylaştırır.

Başvurunuzu Tamamlayın: İşletmenize en uygun olan destek programını seçin ve başvurunuzu tamamlayın. Başvurunuz, KOSGEB uzmanları tarafından değerlendirilecek ve projenizin uygunluğu onaylandıktan sonra kredi kullanımına başlayabilirsiniz.

Kredi onayı alındıktan sonra, belirlenen şartlar dahilinde krediyi kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak, KOSGEB kredi kullanım sürecinde periyodik olarak raporlar talep eder ve bu raporlar, fonların amacına uygun kullanıldığını doğrulamak için gereklidir.

Bu destekle, girişimcilerin hayallerindeki işi kurmaları veya mevcut işlerini büyütmeleri için önemli bir fırsat sunuluyor.