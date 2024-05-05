Tavla oynarken soyundular; gündem oldular

En çok takip edilen dizilerin başında gelen Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Kıvılcım ve Ömer'in tavla sahnesi damga vurdu. İkilinin kaybedenin soyunması şeklinde cezalandırıldığı sahne sosyal medya gündemine oturdu.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLDÜ





Tavla turnuvası yapan Ömer ve Kıvılcım'ın her kaybedişte üzerlerinden bir kıyafet çıkarmaları dikkat çekerken, son olarak Ömer 'Benim artık çıkaracak bir şeyim kalmadı' diyerek sahne noktalandı. İzleyicilerin kimisi devamının internete özel olmasını isterken kimileri ise bu sahneyi ahlaka uygun olmadığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi