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Tavla oynarken soyundular; gündem oldular

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Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki Kıvılcım ve Ömer'in tavla oynarken soyunduğu sahne sosyal medya gündemine oturdu. Çok konuşulan bu sahne kimi izleyicinin hoşuna giderken kiminin hoşuna gitmedi.

Tavla oynarken soyundular; gündem oldular mask
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En çok takip edilen dizilerin başında gelen Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Kıvılcım ve Ömer'in tavla sahnesi damga vurdu. İkilinin kaybedenin soyunması şeklinde cezalandırıldığı sahne sosyal medya gündemine oturdu. 

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Tavla turnuvası yapan Ömer ve Kıvılcım'ın her kaybedişte üzerlerinden bir kıyafet çıkarmaları dikkat çekerken, son olarak Ömer 'Benim artık çıkaracak bir şeyim kalmadı' diyerek sahne noktalandı. İzleyicilerin kimisi devamının internete özel olmasını isterken kimileri ise bu sahneyi ahlaka uygun olmadığını söyledi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Gelen, Sosyal, Son

05 May 2024 - 10:29 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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