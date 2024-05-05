MİLLİ EMLAK’TAN 835 TL TASİTLE ARSA SATIŞI! Tam 29 ilde yapılacak!

Pandemi döneminde konut ve arsa fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, Milli Emlak ucuz arsa satışı için beklenen ilanlarını yayımladı. Hazineye ait atıl durumda olan taşınmazlar için açılan başvuru ekranları, arsa yatırımı yapmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

Milli Emlak’ın sunduğu avantajlar arasında şunlar bulunuyor:

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim,

24 aya kadar taksitli ödeme imkanı,

KDV’siz ödeme,

5 yıl emlak vergisi muafiyeti,

Harçsız tapu imkanı.

Ayrıca, başvurular ve satışlar resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İlgilenenlerin Milli Emlak’ın il ve ilçe müdürlükleri üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Bu fırsatla hazine arazisi, arsa sahibi olmak isteyenler için önemli bir ekonomik imkan sunuyor.