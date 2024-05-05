Milletvekiline sokak ortasında silahlı saldırı!

3 Mayıs’ta meydana gelen olayda Almanya Sosyal Demokrat Partili (SPD) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Matthias Ecke 4 kişinin saldırısına uğradı. Dresden polisinden yapılan açıklamada, “Kimliği belirsiz dört kişi, Schandauer Caddesi’nde SPD için seçim afişleri asan 41 yaşındaki bir kişiye saldırdı. Bu olayda failler adama vurarak onu yaraladı. 41 yaşındaki adam bir hastaneye kaldırıldı” denildi. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
AĞIR YARALANDI
Alman medyası, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ecke’nin saldırı sonrası ağır yaralandığını, ameliyata girme ihtimali olduğunu duyurdu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.