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Milletvekiline sokak ortasında silahlı saldırı!

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Almanya’nın Dresden kentinde 4 kişi tarafından saldırıya uğrayan 41 yaşındaki Almanya Sosyal Demokrat Partili (SPD) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Matthias Ecke ağır yaralandı.

Milletvekiline sokak ortasında silahlı saldırı! mask
Milletvekiline sokak ortasında silahlı saldırı!
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3 Mayıs’ta meydana gelen olayda Almanya Sosyal Demokrat Partili (SPD) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Matthias Ecke 4 kişinin saldırısına uğradı. Dresden polisinden yapılan açıklamada, “Kimliği belirsiz dört kişi, Schandauer Caddesi’nde SPD için seçim afişleri asan 41 yaşındaki bir kişiye saldırdı. Bu olayda failler adama vurarak onu yaraladı. 41 yaşındaki adam bir hastaneye kaldırıldı” denildi. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

AĞIR YARALANDI

Alman medyası, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ecke’nin saldırı sonrası ağır yaralandığını, ameliyata girme ihtimali olduğunu duyurdu.

Milletvekiline sokak ortasında silahlı saldırı!

Kaynak: DHA

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05 May 2024 - 10:10 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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