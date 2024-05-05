Ölüm tehditleri alan ünlü isim modelliği bıraktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü zulme tepki gösteren üslü isimlerin başında gelen dünyaca ünlü Bella Hadid geliyor. Ünlü model, ölüm tehditleri almış ve iş birlikleri de iptal edilmişti. Bu yaşananlar sonrasında ünlü model radikal bir karara imza atarak kariyerini noktalama kararı aldı.
ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI; ANLAŞMALARI İPTAL EDİLDİ
Ölüm tehditleri aldığını belirten Hadid, "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım" diyerek bir kez daha Filistin'in yanında olduğu mesajını vermişti. Ayrıca Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Bella Hadid'den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaştı.
RADİKAL KARAR
Hadid bu yaşananlar sonrasında radikal bir karar alarak modelliği bırakmaya karar verdi. Sevgilisi Adan Banuelos'la Teksas'ta yeni bir hayata başlayacak olan model "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.