Ölüm tehditleri alan ünlü isim modelliği bıraktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü zulme tepki gösteren üslü isimlerin başında gelen dünyaca ünlü Bella Hadid geliyor. Ünlü model, ölüm tehditleri almış ve iş birlikleri de iptal edilmişti. Bu yaşananlar sonrasında ünlü model radikal bir karara imza atarak kariyerini noktalama kararı aldı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI; ANLAŞMALARI İPTAL EDİLDİ



Ölüm tehditleri aldığını belirten Hadid, "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım" diyerek bir kez daha Filistin'in yanında olduğu mesajını vermişti. Ayrıca Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Bella Hadid'den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaştı.

RADİKAL KARAR



Hadid bu yaşananlar sonrasında radikal bir karar alarak modelliği bırakmaya karar verdi. Sevgilisi Adan Banuelos'la Teksas'ta yeni bir hayata başlayacak olan model "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi