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Ölüm tehditleri alan ünlü isim modelliği bıraktı

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İsrail'in Gazze'deki eylemlerine sert tepki gösteren ünlü isimlerden biri olan Bella Hadid, dünya kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeye çalışmaya devam ediyor. Ünlü model radikal bir karara imza atarak kariyerini noktalama kararı aldı.

Ölüm tehditleri alan ünlü isim modelliği bıraktı mask
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü zulme tepki gösteren üslü isimlerin başında gelen dünyaca ünlü Bella Hadid geliyor. Ünlü model, ölüm tehditleri almış ve iş birlikleri de iptal edilmişti. Bu yaşananlar sonrasında  ünlü model radikal bir karara imza atarak kariyerini noktalama kararı aldı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI; ANLAŞMALARI İPTAL EDİLDİ


Ölüm tehditleri aldığını belirten Hadid, "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım" diyerek bir kez daha Filistin'in yanında olduğu mesajını vermişti. Ayrıca  Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Bella Hadid'den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaştı. 

RADİKAL KARAR


Hadid bu yaşananlar sonrasında radikal bir karar alarak modelliği bırakmaya karar verdi. Sevgilisi Adan Banuelos'la Teksas'ta yeni bir hayata başlayacak olan model  "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Gelen

05 May 2024 - 10:03 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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