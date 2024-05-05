05 May 2024 - 09:57- Ekonomi G:

TBMM’den memur ve memur emeklilerine kira desteği müjdesi! İşte detaylar

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), memur ve memur emeklilerine yönelik kira desteği kanun teklifini kabul etti. Bu önemli adım, kirada oturan ve ev sahibi olmayan memurlar ile memur emeklilerine maddi destek sağlamayı amaçlıyor. İşte, detaylar:

TBMM’den memur ve memur emeklilerine kira desteği müjdesi! İşte detaylar mask
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Kimler Kira Desteği Alabilecek?

Kirada oturan ve kendisine veya eşine ait tapulu taşınmaz malı bulunmayan memurlar.
Emekli maaşı alan ve kendisine veya eşine ait tapulu taşınmaz malı bulunmayan memur emeklileri.
Şartlar Nelerdir?

Memurun veya memur emeklisinin en az 1 yıl fiilen kamu görevinde bulunması gerekiyor.
Hane halkı gelirinin belirlenen aylık net asgari ücret tutarını aşmaması şartı aranıyor.
İkamet edilen ilin/ilçenin emlak piyasası kira bedellerine göre belirlenen kira sınırı tutarını aşmaması gerekiyor.
Kira Desteği Tutarı Nasıl Belirlenecek?

Kira desteği tutarı, memurun veya memur emeklisinin aylık net maaşının belirli bir yüzdesi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Başvuru Süreci ve Detaylar

Kira desteği için başvuru usulü ve gerekli belgeler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Kanun Teklifi Hakkında Görüşler

Memur ve memur emeklilerine yönelik kira desteği kanun teklifi, kamuoyunda olumlu karşılandı. Memurlar ve memur emeklileri, bu destek sayesinde kira yüklerinin hafifleyeceğini ve yaşam standartlarının yükseleceğini ifade ettiler.

TBMM’nin aldığı bu karar, kirada oturan ve ev sahibi olmayan memurlar ile memur emeklileri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kanun teklifinin Resmi Gazete’de yayımlanması ve başvuru sürecinin başlaması bekleniyor. Bu destekle birlikte, memurlar ve memur emeklilerinin yaşam kalitesinin artması hedefleniyor.

# Bir, ifade

05 May 2024 - 09:57 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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