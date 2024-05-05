Otomobil sürücülerine kötü haber: 15 yıldır ücretsizdi, artık para alınacak

6 Mayıs’tan İtibaren Ücretli Hizmetler Başlıyor
Flitsmeister, abone sistemine geçerek 6 Mayıs tarihinden itibaren belirli özellikleri ücretli hale getireceğini duyurdu. Hız kamerası uyarıları ve tehlikeli trafik durumlarında sürücüleri bilgilendirme gibi temel özelliklerin artık ücretli olacağını belirten şirket, bu kararı uygulamanın 15 yıldır ücretsiz sunulan hizmetlerinden sonra almasıyla dikkat çekiyor.
Flitsmeister PRO: Kaliteli Hizmet İçin Çalışmalar Sürüyor
Flitsmeister, yeni hizmeti olan Flitsmeister PRO’yu duyurarak kalite ve hizmet açısından daha iyi özellikler sunmayı hedefliyor. Apple CarPlay, Android Auto ve hız kontrollerinde ortalama hız gibi özellikler Flitsmeister PRO aboneliği kapsamında olacak.
Ücret ve Hizmet Detayları
Yeni hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcılar aylık 2,99 Euro ödeyerek Flitsmeister PRO aboneliği satın alabilecekler. Bu abonelikle birlikte daha gelişmiş özelliklere erişim sağlanacak ve sürücülerin güvenliği için daha kapsamlı bir hizmet sunulacak.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.