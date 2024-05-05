05 May 2024 - 09:52- Ekonomi G:

Otomobil sürücülerine kötü haber: 15 yıldır ücretsizdi, artık para alınacak

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Flitsmeister, uzun yıllar boyunca ücretsiz olarak hizmet veren popüler trafik uygulamasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Yollarda sürücüleri hız kameraları ve tehlikeli durumlar konusunda uyararak güvenli sürüşe katkı sağlayan Flitsmeister, artık bazı özellikler için ücret talep edecek.

Otomobil sürücülerine kötü haber: 15 yıldır ücretsizdi, artık para alınacak mask
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6 Mayıs’tan İtibaren Ücretli Hizmetler Başlıyor

Flitsmeister, abone sistemine geçerek 6 Mayıs tarihinden itibaren belirli özellikleri ücretli hale getireceğini duyurdu. Hız kamerası uyarıları ve tehlikeli trafik durumlarında sürücüleri bilgilendirme gibi temel özelliklerin artık ücretli olacağını belirten şirket, bu kararı uygulamanın 15 yıldır ücretsiz sunulan hizmetlerinden sonra almasıyla dikkat çekiyor.

Flitsmeister PRO: Kaliteli Hizmet İçin Çalışmalar Sürüyor

Flitsmeister, yeni hizmeti olan Flitsmeister PRO’yu duyurarak kalite ve hizmet açısından daha iyi özellikler sunmayı hedefliyor. Apple CarPlay, Android Auto ve hız kontrollerinde ortalama hız gibi özellikler Flitsmeister PRO aboneliği kapsamında olacak.

Ücret ve Hizmet Detayları

Yeni hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcılar aylık 2,99 Euro ödeyerek Flitsmeister PRO aboneliği satın alabilecekler. Bu abonelikle birlikte daha gelişmiş özelliklere erişim sağlanacak ve sürücülerin güvenliği için daha kapsamlı bir hizmet sunulacak.

# Bir, Olacak

05 May 2024 - 09:52 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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