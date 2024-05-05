Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı

Özlem G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Özlem G. ile otomobildeki Suzan D., Elisa S., Kader K. ve Ayet K. yaralandı.

5 YARALI

Kaza yerine ulaşan ekipler kendi imkanları ile otomobilden çıkan yaralılara ilk müdahalede bulundu ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA