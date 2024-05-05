- Asayiş

Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı

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Rize'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı mask
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Özlem G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Özlem G. ile otomobildeki Suzan D., Elisa S., Kader K. ve Ayet K. yaralandı.

5 YARALI

Kaza yerine ulaşan ekipler kendi imkanları ile otomobilden çıkan yaralılara ilk müdahalede bulundu ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla  ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# Otomobil, ilgili, sağlık, kaza

05 May 2024 - 09:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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