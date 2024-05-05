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Trafiğe çıkacaklar dikkat! Bugün bu yollar kapalı olacak

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İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenecek olan 'Wing For Life Run 2024' ekinliği nedeniyle bazı yollar 12.00-17.00 arasında trafiğe kapatılacak.

Sürücüler dikkat! Bazı yollar trafiğe kapalı olacak mask
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Beşiktaş'ta düzenlecek olan 'Wing For Life Run 2024' etkinliği kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacak. Yapılan açıklamada, "Saat 12.00-17.00 arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında Muallim Naci Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden Bebek istikametine çift yönlü, Kuruçeşme Caddesi çift yönlü, Bebek Arnavutköy Caddesi'nden Arnavutköy ışıklarına kadar ve Cevdetpaşa Caddesi ile İnşirah Caddesi kesişiminden Arnavutköy istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik akışı alternatif güzergahlar olarak belirlenen Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşilpınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak, Bebek Hamam Sokak üzerine yönlendirilecek" denildi.

Kaynak: DHA

05 May 2024 - 09:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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