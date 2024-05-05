Otobüs ve servis çarpıştı; ortalık can pazarı

M.H. yönetimindeki otomobil, R.Ş. yönetimindeki servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada, serviste bulunan 8 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın meydana geldiği yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA