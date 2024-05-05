Baba ve oğlu sokakta silahlı saldırıya uğradı

İddiaya göre, sokakta ilerleyen baba ve oğluna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla baba ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için polisin çalışması devam ediyor.
'VÜCUDUNDA MERMİ İZLERİ VARDI'
Olaya tanık olan Hasan Karakaya, "Sipariş dağıtıyordum, silah seslerine geldim ben. Baktım arkadaş yerde yatıyor, vücudunda çok sayıda mermi izi vardı. Ambulans geldi, müdahale etti. Yaşıyordu, belirti vardı ama kötü oldu yani. Mermi izleri vardı vücudunda, sağlık ekipleri o an kalp masajı yaptı." şeklinde konuştu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.