Otoparkta korkunç yangın! Araçlar kül oldu

Bir otobüs markasına ait servisin otoparkında park halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 otobüs, 9 midibüs ve 2 minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.