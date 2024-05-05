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Otoparkta korkunç yangın! Araçlar kül oldu

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir otobüs markasına ait servis kısmının otoparkında yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat süren yangında 4 otobüs, 9 midibüs ve 2 minibüs tamamen yanarak kül oldu.

Otoparkta korkunç yangın! Araçlar kül oldu mask
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Bir otobüs markasına ait servisin otoparkında park halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 otobüs, 9 midibüs ve 2  minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# Bir, Yangın, İtfaiye, Minibüs

05 May 2024 - 07:51 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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