Otoparkta korkunç yangın! Araçlar kül oldu

Bir otobüs markasına ait servisin otoparkında park halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 otobüs, 9 midibüs ve 2 minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA